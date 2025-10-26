أمطار خفيفة مفاجئة تضرب محافظة الإسكندرية صباح الأحد

شهدت الإسكندرية صباح اليوم الأحد أمطارًا تفاوتت شدتها من خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة شرقي المحافظة.

ووفقًا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية، هناك فرص بسقوط أمطار على أماكن متفرقة من الإسكندرية.

وأشاد اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بدور العاملين في التعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار الغزيرة.

ونبه على جميع العاملين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظًا على سلامة العاملين والمواطنين والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها، وتطهير الشنايش والمطابق لرفع أي مخلفات؛ لتسهيل سريان مياه الأمطار.

وشدد على استمرار عمل غرفة الطوارئ، والخط الساخن 175 على مدار الساعة؛ لتلقي الشكاوي، والعمل على حلها فورًا، وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم؛ لمتابعة سير العمل، والتأكد من عدم وجود أى مشاكل في الشبكات، واتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا في حال وجود أي شكوى.

وأشار "نافع" إلى ضرورة التنسيق الكامل مع غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، والأحياء، وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وغرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لضمان عدم تضرر أي مواطن سكندري.