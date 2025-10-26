محافظ أسيوط: استمرار أعمال صيانة وتركيب كشافات الإنارة في قرية أولاد إلياس بصدفا

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة في تطوير ورفع كفاءة خدمات الإنارة العامة بالشوارع والميادين الرئيسية والفرعية، من خلال تنفيذ أعمال الصيانة الدورية وتركيب كشافات إنارة جديدة، وذلك حرصًا على سلامة المواطنين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم، والحد من الحوادث، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن خطة الدولة للارتقاء بجودة الخدمات وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

استبدال كشافات الإنارة بطرق وشوارع قرية أولاد إلياس

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا، برئاسة هاني محمد، تواصل أعمال صيانة واستبدال كشافات الإنارة بطرق وشوارع قرية أولاد إلياس، ومن بينها طريق جزيرة أولاد إلياس والطرق المتفرعة منه، وذلك بمشاركة رئيس القرية، وبالتنسيق مع فريق الكهرباء بالوحدة المحلية، في إطار خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة منظومة الإنارة بكافة القرى التابعة للمركز تباعًا.

وشدد المحافظ على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لأعمال صيانة أعمدة وكشافات الإنارة، والتأكد من سلامة التوصيلات والأسلاك الكهربائية، تنفيذًا لخطة الصيانة الدورية بالوحدات المحلية، بهدف تعزيز الأمان على الطرق وتوفير خدمة إنارة مستقرة وآمنة للمواطنين، بما يعكس حرص المحافظة على تحسين المرافق العامة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للأهالي.

وأضاف اللواء هشام أبو النصر أن محافظة أسيوط تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية في مختلف القطاعات، مؤكدًا استمرار أعمال رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة خاصة في الشوارع الحيوية ومحيط المدارس والمصالح الحكومية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين وإعادة المظهر الحضاري بالمحافظة.