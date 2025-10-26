20 مليار جنيه استثمارات جديدة في قطاع العقارات

تم الإعلان عن إطلاق مشروع جديد متعدد الاستخدامات باستثمارات تبلغ 11 مليار جنيه، مستهدفًا تحقيق مبيعات إجمالية تقارب 20 مليار جنيه.

يقع المشروع في موقع استراتيجي بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة، ويمتد على مساحة 113 فدانًا (476,262 مترًا مربعًا)، ويضم 2,150 وحدة متنوعة بين الشقق السكنية، الفيلات المستقلة، التاون هاوس، وفيلات S-Villa.

يأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية مدينة مصر للتوسع والنمو، ويهدف إلى تلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء من خلال توفير خطط سداد مرنة ومبتكرة، تبدأ بأقساط شهرية تبلغ 5,094 جنيه للاستوديو، مما يسهم في جعل التملك أكثر سهولة لشريحة واسعة من المصريين. ويعتمد تصميم المشروع على الجمع بين الحياة العصرية والطابع الهادئ للضواحي، مع مساحات خضراء واسعة وتصاميم متكاملة تتناسب مع أنماط الحياة المتنوعة.

ويتمتع المشروع بموقع متميز على طريق القاهرة-السويس ومحور الأمل، على بُعد دقائق من العاصمة الإدارية الجديدة، مما يعزز سهولة الوصول ويزيد من جاذبيته. ويعكس المشروع ثقة كبيرة في استدامة ونمو القطاع العقاري المصري، مع تصميم يركز على الجودة والتنوع وسهولة التملك.