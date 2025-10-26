الشباب والرياضة تكثف لقاءات الحملة القومية «شارك.. الكلمة كلمتك» بـ 18 محافظة

تواصل وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني – الإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب، تنفيذ الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية تحت شعار «شارك.. الكلمة كلمتك»، والتي تجوب 18 محافظة .

وضمت قائمة المحافظات التي تواصل وزارة الشباب والرياضة تنفيذ الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية كل من: الشرقية، جنوب سيناء، البحر الأحمر، المنيا، دمياط، القليوبية، كفر الشيخ، بورسعيد، الأقصر، الوادي الجديد، قنا، القاهرة، البحيرة، سوهاج، المنوفية، الجيزة، بني سويف، والدقهلية، وذلك في إطار الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب 2025.



تشمل الحملة تنظيم 135 لقاءً حواريًا بمشاركة شباب مراكز الشباب، وأعضاء برلمان الشباب، ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ، وأندية الفتاة والتطوع، ومبادرة YLY، بهدف نشر الوعي وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية بين الشباب تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي.



وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على تمكين الشباب من ممارسة حقوقهم الدستورية والمشاركة في صناعة القرار، مشددًا على أن الإدلاء بالصوت الانتخابي واجب وطني يعكس الإرادة الحرة للشعب المصري ويُرسخ قيم المواطنة.



وتتضمن الفعاليات التي جرت تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة حوارات مفتوحة مع متخصصين في العلوم السياسية والقانون الدستوري لتبسيط المفاهيم السياسية وتعزيز الوعي العام، وسط تفاعل كبير من الشباب المشاركين الذين أكدوا أن اللقاءات أسهمت في رفع إدراكهم ودفعهم نحو المشاركة الإيجابية في الاستحقاق البرلماني المقبل.



وتنفذ وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي خطة متكاملة لتعميم اللقاءات الحوارية بجميع محافظات الجمهورية، لضمان إشراك مختلف فئات الشباب وتحفيزهم على المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية.