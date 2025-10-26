قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بقلم أحمد فؤاد هنو: حيث يلتقي ملوك الماضي على عتبات المستقبل
خبير يشرح أسباب ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج
وزير الزراعة يفتتح معرض كلية الزراعة للبساتين في نسخته الأولى لعام 2025 بجامعة القاهرة
ترامب يرقص في مطار كوالالمبور بعد وصوله للمشاركة في قمة آسيان
هل يجوز قضاء صلاة الضحى إذا فات وقتها؟.. الإفتاء توضح
وفد أفريقي يزور المعهد القومي لعلوم البحار للتعرف على خبرات مصر في الاستزراع المائي
هؤلاء الموظفون مستثنون من إجازة المتحف المصري… إليك التعويضات القانونية
إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن جون إدوارد.. تفاصيل
بسبب المخاوف الأمنية.. شركات الطيران تواصل إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل |تفاصيل
خريفي .. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم ودرجات الحرارة | فيديو
وفاة شقيق فريدة سيف النصر بعد صراع مع المرض
زيارة مفاجئة.. «مدبولي» يُشيد بسير العملية التعليمية والانضباط الواضح وانتظام الحضور بمدرسة بالسويس
الشباب والرياضة تكثف لقاءات الحملة القومية «شارك.. الكلمة كلمتك» بـ 18 محافظة

يسري غازي

تواصل وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني – الإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب، تنفيذ الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية تحت شعار «شارك.. الكلمة كلمتك»، والتي تجوب 18 محافظة .

وضمت قائمة المحافظات التي تواصل وزارة الشباب والرياضة تنفيذ الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية كل من: الشرقية، جنوب سيناء، البحر الأحمر، المنيا، دمياط، القليوبية، كفر الشيخ، بورسعيد، الأقصر، الوادي الجديد، قنا، القاهرة، البحيرة، سوهاج، المنوفية، الجيزة، بني سويف، والدقهلية، وذلك في إطار الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب 2025.


تشمل الحملة تنظيم 135 لقاءً حواريًا بمشاركة شباب مراكز الشباب، وأعضاء برلمان الشباب، ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ، وأندية الفتاة والتطوع، ومبادرة YLY، بهدف نشر الوعي وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية بين الشباب تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي.


وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على تمكين الشباب من ممارسة حقوقهم الدستورية والمشاركة في صناعة القرار، مشددًا على أن الإدلاء بالصوت الانتخابي واجب وطني يعكس الإرادة الحرة للشعب المصري ويُرسخ قيم المواطنة.


وتتضمن الفعاليات التي جرت تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة حوارات مفتوحة مع متخصصين في العلوم السياسية والقانون الدستوري لتبسيط المفاهيم السياسية وتعزيز الوعي العام، وسط تفاعل كبير من الشباب المشاركين الذين أكدوا أن اللقاءات أسهمت في رفع إدراكهم ودفعهم نحو المشاركة الإيجابية في الاستحقاق البرلماني المقبل.


وتنفذ وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي خطة متكاملة لتعميم اللقاءات الحوارية بجميع محافظات الجمهورية، لضمان إشراك مختلف فئات الشباب وتحفيزهم على المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية.

اللهم أجرنا في مصيبتنا.. وفاة ابن عمة «أفشة» نجم الأهلي

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

أم عريس سرقتني .. أميرة الذهب تثير الجدل بمنشور على فيسبوك | تفاصيل

سعر الجنيه الذهب الآن في مصر.. وهذه قيمة عيار 21

رحيل فيريرا يقترب .. وجوميز على أعتاب قيادة الزمالك |تفاصيل

أقل سعر للدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأحد 26-10-2025

طرق النصب على المواطنين في الحسابات البنكية .. احذر من هذه الأمور | فيديو

 أولى جلسات محاكمة التيك توكر أم مكة.. في هذا الموعد

أولى جلسات محاكمة التيك توكر أم مكة.. في هذا الموعد

أحمد عبد الباسط يثير الجدل بشأن تقييم «توروب» مع الأهلي

الشباب والرياضة تكثف لقاءات الحملة القومية «شارك.. الكلمة كلمتك» بـ 18 محافظة

أحمد عبد الباسط يسأل عن توقعات الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

لوك جذاب .. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

خريفي .. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم ودرجات الحرارة | فيديو

مفاجأة في الجنيه الذهب .. أسعار الذهب والدولار اليوم

بعد فيديو تجاهل هشام ماجد.. أحمد فهمي يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة | فيديوجراف

زيجات سرية في الوسط الفني.. منة شلبي آخر من انضم للقائمة |فيديوجراف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

