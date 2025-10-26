"الزراعة" تتابع مشروعات تطوير وتحديث الري ودعم الفلاحين بالمنيا وبني سويف

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، المرور والمتابعة الميدانية، لتفقد مشروعات وجهود تطوير وتحديث الري، ودعم المزارعين، بالمحافظات المختلفة، لدعم المزارعين والتيسير عليهم، ورفع كفاءة الري والبنية التحتية الزراعية، تنفيذا لتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأجرى الدكتور هاني درويش، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي وقطاع الزراعة الآلية والمدير التنفيذي لمشروع "سيل" ، زيارات تفقدية مكثفة لمحافظتي المنيا وبني سويف، استجابةً لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة.

وفي منطقة سمالوط بمحافظة المنيا، تم تفقد أعمال مشروع "سيل"، ومتابعة أعمال تطوير شبكات الري والتحويل إلى نظم الري الحديثة باستخدام الطاقة الشمسية، خاصة في "خط طرفا" بغرب سمالوط، وهو المشروع الذي يستهدف خدمة 6000 فدان.

وشملت الجولة تفقد وحدات تنقية مياه الشرب التي ينفذها المشروع بقرية (3) "الاعتزاز"، والتي ستخدم 2500 أسرة من خلال توفير مياه شرب صالحة، وذلك تأكيداً على التنمية الشاملة التي يقدمها المشروع.

وفي محافظة بني سويف، تفقد "درويش"، على المساقي التي تم تبطينها بنواحي مركز ببا، وذلك للتأكد من كفاءة وصول المياه إلى الأراضي الزراعية. كما تم تفقد محطة سدس الزراعية، كما أكد خلال اجتماعه مع العاملين بمحطة الزراعة الآلية، على ضرورة تسهيل المعوقات وتجهيز المعدات اللازمة للعمل بالأراضي الزراعية، ووجه بضرورة حل جميع الصعوبات التي تواجه الفلاحين، وذلك في إطار حرص القيادة السياسية للدولة على تخفيف العبء عن الفلاح المصري.

وفي سياق متصل، يواصل الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، جهود تطهير شبكات الري والصرف في محافظات الدلتا، حيث تم تنفيذ أعمال تطهير خطوط عامة بناحية "حصة أكوا" بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، و"إصلاح الزريقي" بالسنبلاوين بالدقهلية، وكذلك بناحية "أوليله" بميت غمر بالدقهلية، باستخدام حفارات الجهاز لضمان انسياب المياه بكفاءة.