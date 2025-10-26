قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فأر يهاجم فتاتين داخل منزلهما بسوهاج ويتسبب في نقلهما إلى المستشفى
مركز قلب مطروح ينجح في تغيير الصمام الميترالي وثلاثي الشرفات لمسن.. القصة الكاملة
وزير الخارجية يتابع استعدادات الوزارة لافتتاح المتحف المصرى الكبير
موعد مباراة الأهلي وبتروجيت في الدوري والقناة الناقلة
أخويا مات أربع مرات.. فريدة سيف النصر تبكي شقيقها
بقلم محمد عبد اللطيف: المتحف المصري الكبير صرح حضاري يجسد عبقرية المصري القديم وإلهاماً لأجيال المستقبل
ارتاح من الناس.. فريدة سيف النصر تنعي شقيقها بدر الدين
محافظ القاهرة يتابع أعمال المنطقة المحيطة بميدان رمسيس
مفاجأة في ترتيب التاريخ.. رونالدو خارج الثلاثة الكبار
من القسم الثالث لوصافة البريمييرليج.. حكاية نجاح أصغر مالك لنادي سندرلاند
القصة الكاملة لتعذيب أم لأطفالها وتوثيقهم بالحبال داخل الحمام في طنطا
"الزراعة" تتابع مشروعات تطوير وتحديث الري ودعم الفلاحين بالمنيا وبني سويف

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، المرور والمتابعة الميدانية، لتفقد مشروعات وجهود تطوير وتحديث الري، ودعم المزارعين، بالمحافظات المختلفة، لدعم المزارعين والتيسير عليهم، ورفع كفاءة الري والبنية التحتية الزراعية، تنفيذا لتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأجرى الدكتور هاني درويش، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي وقطاع الزراعة الآلية والمدير التنفيذي لمشروع "سيل" ، زيارات تفقدية مكثفة لمحافظتي المنيا وبني سويف، استجابةً لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة.

وفي منطقة سمالوط بمحافظة المنيا، تم تفقد أعمال مشروع "سيل"، ومتابعة أعمال تطوير شبكات الري والتحويل إلى نظم الري الحديثة باستخدام الطاقة الشمسية، خاصة في "خط طرفا" بغرب سمالوط، وهو المشروع الذي يستهدف خدمة 6000 فدان.

وشملت الجولة تفقد وحدات تنقية مياه الشرب التي ينفذها المشروع بقرية (3) "الاعتزاز"، والتي ستخدم 2500 أسرة من خلال توفير مياه شرب صالحة، وذلك تأكيداً على التنمية الشاملة التي يقدمها المشروع.

وفي محافظة بني سويف، تفقد "درويش"، على المساقي التي تم تبطينها بنواحي مركز ببا، وذلك للتأكد من كفاءة وصول المياه إلى الأراضي الزراعية. كما تم تفقد محطة سدس الزراعية، كما أكد خلال اجتماعه مع العاملين بمحطة الزراعة الآلية، على ضرورة تسهيل المعوقات وتجهيز المعدات اللازمة للعمل بالأراضي الزراعية، ووجه بضرورة حل جميع الصعوبات التي تواجه الفلاحين، وذلك في إطار حرص القيادة السياسية للدولة على تخفيف العبء عن الفلاح المصري.

وفي سياق متصل، يواصل الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي،  جهود تطهير شبكات الري والصرف في محافظات الدلتا، حيث تم تنفيذ أعمال تطهير خطوط عامة بناحية "حصة أكوا" بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، و"إصلاح الزريقي" بالسنبلاوين بالدقهلية، وكذلك بناحية "أوليله" بميت غمر بالدقهلية، باستخدام حفارات الجهاز لضمان انسياب المياه بكفاءة.

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

خريفي .. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم ودرجات الحرارة | فيديو

مفاجأة في الجنيه الذهب .. أسعار الذهب والدولار اليوم

بعد فيديو تجاهل هشام ماجد.. أحمد فهمي يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة | فيديوجراف

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

