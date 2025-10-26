قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

انقلاب سيارة ملاكي في ترعة الإبراهيمية بسوهاج

صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد مركز طما شمال محافظة سوهاج حادثًا مروعًا؛ إثر انقلاب سيارة ملاكي داخل الترعة الإبراهيمية؛ ما أسفر عن إصابة شابين بإصابات بالغة، تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي داخل الترعة الإبراهيمية بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقل رجال الشرطة وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص والمعاينة الأولية، أن الحادث نتج عن فقدان السائق السيطرة على عجلة القيادة، ما أدى إلى انقلاب السيارة وسقوطها في المياه.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من:" أحمد خ م، 18 عامًا، من محافظة كفر الشيخ، ويعاني من اشتباه كسر في الفقرات، وعبد الرحمن م م ا، 17 عامًا، من قرية مشطا بمركز طما، مصابًا باشتباه كسر في الفقرات".

تمكنت قوات الإنقاذ من انتشال السيارة والمصابين من الترعة، وتم نقلهما إلى مستشفى طما المركزي لتلقي الإسعافات الأولية، ثم تحويلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لاستكمال الفحوصات والعلاج اللازم لحالتيهما الصحية.

وتم إخطار جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما حرر محضر بالواقعة بمعرفة مركز شرطة طما تمهيدًا للعرض على النيابة العامة، التي كلفت إدارة المرور بإجراء المعاينة الفنية للسيارة وبيان سبب وقوع الحادث، مع متابعة الحالة الصحية للمصابين.

