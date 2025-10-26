​محافظ جنوب سيناء يعلن دعم أصحاب الإرادة ويكرم الموهوبين

وجه اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتسخير كافة إمكانات المحافظة لدعم ورعاية أبنائها من ذوي الهمم وأصحاب الإرادة، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للنهوض بالرياضة والرياضيين، وخاصة هذه الفئة.



​أناب المحافظ رئيس مدينة شرم الشيخ لحضور احتفالية "قدرات ملهاش حدود"، التي نظمها نادي روتاري شرم الشيخ وهيئة الرعاية الصحية، بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء. وأُقيمت الاحتفالية في مركز التنمية الشبابية بمدينة شرم الشيخ.



​تضمنت الفعاليات فقرات ترفيهية وفنية ورياضية وتوعوية، شارك فيها ثلاثون طالبًا وطالبة من ذوي الهمم، بهدف دعم ودمج وتمكين هذه الفئة الهامة في المجتمع. وشهدت الاحتفالية تكريم عدد من المتفوقين والموهوبين في مجالات مختلفة. كما أشار البيان إلى التجهيز لإقامة حفل تكريم خاص يوم الاثنين المقبل للاعبات منتخب كرة القدم للسيدات لفوزهن ببطولة الجمهورية.



​أشاد اللواء الدكتور خالد مبارك، في الكلمة التي ألقاها نيابةً عنه رئيس مدينة شرم الشيخ، بالمواهب والقدرات العظيمة لأبناء المحافظة من ذوي الهمم، مؤكدًا على دعمهم الكامل وتسخير كافة إمكانات المحافظة للنهوض بمهاراتهم وتلبية ، مشددًا على أنهم "جزء أصيل من نسيج المجتمع".

​اختتم المحافظ كلمته بتوجيه الشكر والتقدير لجميع القائمين على تنظيم هذه الاحتفالية، التي تعكس اهتمام الدولة والمجتمع المدني بذوي الهمم وحرص محافظة جنوب سيناء الدائم على تمكينهم وإبراز قدراتهم في مختلف المجالات.

