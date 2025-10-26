قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماذا قال الغزاوي عن انضمامه لقائمة الخطيب في انتخابات الأهلي
كانت راجعة من المدرسة.. مصرع طفلة صدمها أتوبيس في المنوفية
مفيش أبعاد طائفية.. الداخلية تحذر من استغلال خلاف عائلتين بسبب ارتباط شاب وفتاة
موعد ومكان عزاء شقيق فريدة سيف النصر
بدأ العد التنازلي.. موعد شهر رمضان 2026 وأول أيام عيد الفطر فلكيا
بيلنجهام يسجل الهدف الثاني لريال مدريد في مرمى برشلونة بالدوري الإسباني
الهلال السعودي يكشف عن تطورات علاج سالم الدوسري من الإصابة
إعلام إسرائيلي: إصابة 12 جنديا على حدود قطاع غزة
سيراميكا كليوباترا يهزم كهرباء الإسماعيلي ويتصدر الدوري المصري
إصابة 4 فلسطينيين في إطلاق نار من قوات الاحتلال بالضفة
مصطفى عماد: تقديم عرض فني أمام الرئيس حلم تحقق ومش محتاج حاجة تاني من الدنيا| خاص
خلصت خلاص.. النقابة العامة تعلن عن انفراجة كبرى في أزمة بنج الأسنان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

قتل 4 أشخاص.. الإعصار ميليسا يواصل اجتياحه لمنطقة البحر الكاريبي

هاجر رزق

أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، أن إعصار ميليسا، انتقل من الدرجة الثالثة إلى الرابعة، مع رياح تصل سرعتها إلى 225 كيلومترا في الساعة، وسرعة تحرك تصل إلى ثمانية كليومترات في الساعة.

و اشتدت حدة الإعصار، اليوم ووصلت إلى 4 درجات على مقياس من أصل 5 درجات، مواصلا مساره المدمر في منطقة البحر الكاريبي، ومهددا جامايكا وجزيرة إسبانيولا المقسمة بين جمهورية الدومينيكان وهايتي.

ويتوقع أن يسبب الإعصار فيضانات وانزلاقات في التربة في بعض مناطق جامايكا وإسبانوليا، وفقا للمركز الذي توقع أيضا "اشتدادا متسارعا ومتواصلا" تليه تقلبات في شدته.

ويقع مركز الإعصار حتى عصر اليوم، على بعد نحو 190 كيلومترا من جنوب شرق كينغستون، عاصمة جامايكا، وعلى بعد نحو 450 كيلومترا من غوانتانامو في كوبا.

وتسبب الإعصار، حتى قبل أن يصل إلى الدرجة الرابعة، في مصرع 3 أشخاص في هايتي وشخص واحد في جمهورية الدومينيكان وفقدان آخر، بحسب السلطات المحلية.

وأعلنت جمهورية الدومينيكان حالة الإنذار الأحمر في 9 مقاطعات. ودعا أندرو هولنس رئيس وزراء جامايكا سكان المناطق المعرضة للفيضانات، إلى اتباع التحذيرات والاستعداد للإجلاء عن مناطقهم، كما أعلنت السلطات الحكومية في جامايكا أمس إغلاق كل الموانئ البحرية.

ويعتبر ميليسا العاصفة الاستوائية الـ13 في موسم الأعاصير الأطلسية، الذي يستمر من يونيو إلى نوفمبر من كل عام.

إعصار ميليسا المركز الوطني الأمريكي للأعاصير الإعصار البحر الكاريبي الدومينيكان فيضانات

