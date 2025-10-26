قتل 4 أشخاص.. الإعصار ميليسا يواصل اجتياحه لمنطقة البحر الكاريبي

أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، أن إعصار ميليسا، انتقل من الدرجة الثالثة إلى الرابعة، مع رياح تصل سرعتها إلى 225 كيلومترا في الساعة، وسرعة تحرك تصل إلى ثمانية كليومترات في الساعة.

و اشتدت حدة الإعصار، اليوم ووصلت إلى 4 درجات على مقياس من أصل 5 درجات، مواصلا مساره المدمر في منطقة البحر الكاريبي، ومهددا جامايكا وجزيرة إسبانيولا المقسمة بين جمهورية الدومينيكان وهايتي.

ويتوقع أن يسبب الإعصار فيضانات وانزلاقات في التربة في بعض مناطق جامايكا وإسبانوليا، وفقا للمركز الذي توقع أيضا "اشتدادا متسارعا ومتواصلا" تليه تقلبات في شدته.

ويقع مركز الإعصار حتى عصر اليوم، على بعد نحو 190 كيلومترا من جنوب شرق كينغستون، عاصمة جامايكا، وعلى بعد نحو 450 كيلومترا من غوانتانامو في كوبا.

وتسبب الإعصار، حتى قبل أن يصل إلى الدرجة الرابعة، في مصرع 3 أشخاص في هايتي وشخص واحد في جمهورية الدومينيكان وفقدان آخر، بحسب السلطات المحلية.

وأعلنت جمهورية الدومينيكان حالة الإنذار الأحمر في 9 مقاطعات. ودعا أندرو هولنس رئيس وزراء جامايكا سكان المناطق المعرضة للفيضانات، إلى اتباع التحذيرات والاستعداد للإجلاء عن مناطقهم، كما أعلنت السلطات الحكومية في جامايكا أمس إغلاق كل الموانئ البحرية.

ويعتبر ميليسا العاصفة الاستوائية الـ13 في موسم الأعاصير الأطلسية، الذي يستمر من يونيو إلى نوفمبر من كل عام.