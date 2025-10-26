قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل الساعة 10 مساء .. موعد إغلاق المحلات بعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025
ريال مدريد يحسم الكلاسيكو أمام برشلونة بنتيجة 2-1 بالدوري الإسباني
أحمد موسى: مصر تبني من أجل الاستقرار .. ونحلم بمشروع يليق بتاريخها وحضارتها
الاحتلال يقتحم بلدة الرام ومحيط قلنديا.. وإصابة 12 جنديا إسرائيليا قرب حدود غزة
أحمد موسى: السبت.. مصر على موعد مع افتتاح أكبر متحف في الألفية
موعد إجازة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير .. أسعار التذاكر وطريقة الحجز
تفاصيل مواد سنة أولى بكالوريا.. ماذا يدرس الطلاب هذا العام؟
هل يجوز للزوجة شراء الذهب من مصروف البيت؟.. أمين الإفتاء يجيب
في ختام تعاملات الأحد| تباين أداء أسواق المال العربية.. ارتفاع بورصات مصر وقطر وتراجع السعودية والكويت
هيتجنن وينزل الملعب.. شوبير يطمئن الجماهير علي حالة إمام عاشور
قصة قطعة أثرية عمرها 700 ألف سنة تظهر في المتحف المصري الكبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الشباب والرياضة بمطروح: تنفيذ مشروعات رياضية بتكلفة 3.7 مليون جنيه

محافظ مطروح ومدير الشباب والرياضة
محافظ مطروح ومدير الشباب والرياضة
ايمن محمود

أكد الدكتور وليد رفاعى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة مطروح  أن مشروعات الخطة المركزية للمديرية هذا العام تشتمل على تنفيذ عدة مشروعات رياضية بمدن ومراكز المحافظة بتكلفة بلغت 3.7 مليون جنيه .

أوضح من ضمن هذه المشروعات استكمال المبنى الإدارى لنادى الحمام الرياضى وأعمال تطوير ورفع كفاءة المبنى الإدارى لكلا من نادى الزهور ومركز السوينات وأعمال تطوير ورفع كفاءة مركز شباب أبو لهو البحرى هذا بالإضافة إلى تخصيص مبلغ مليون جنيه ضمن الخطة الإضافية للمديرية لتطوير ورفع كفاءة المبنى الإداري لمركز شباب السلوم وتوصيل خط المياه لمدرج الملعب .

وأشار انه تم الإنتهاء من إعداد المواصفات الفنية للأعمال المطلوب تنفيذها بمعرفة استشاريين من الوزارة ومديرية الشباب والرياضة بما يضمن إستدامة تلك المنشآت لخدمة أبناء المحافظة..وذلك بالإضافة إلى المشروعات المركزية التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة والتى تضم إنشاء ملعب خماسي بمركز شباب أبوشروف - إنشاء ملعب خماسي بمركز شباب السلام - إنشاء ملعب اكليريك بمركز شباب سيوة - إنشاء سور بنادي شبيبة القبائل و إنشاء ملعب قانوني بنادى الزهور - إنشاء ملعب قانوني بنادي الترسانة بالإضافة الي انتهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة الملعب الخماسي بنادى الحمام الرياضي وقرب الانتهاء من الملعب القانوني والمدرجات الملحقة بنادى الحمام الرياضي والبدء فى إعداد الرسومات الهندسية لإنشاء المدينة الشبابية بسيوة.

وأضاف على متابعة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مشروعات الخطة الاستثمارية المركزية و الإضافية لمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة والإعتمادات المالية المرصودة للعام المالى 2025/ 2026 بتكلفة إجمالية بلغت 4.7 مليون جنيه وذلك بالإضافة إلى المشروعات المركزية التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وتحدث طفرة فى الإنشاءات الرياضية بالمحافظة.

ووجه محافظ مطروح الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على اهتمام و دعم الوزارة الدائم لمحافظة مطروح ، لتعزيز البنية التحتية ورفع كفاءة مراكز الشباب والقطاع الرياضي بشكل كامل لخدمة الشباب والنشء بالمحافظة.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

صيانة خط غاز

محافظة الجيزة تُطمئن المواطنين: انبعاث رائحة الغاز بكفر طهرمس نتيجة أعمال صيانة

ارشيفية

يتخيل وجود شاب معها.. شاب يقتل شقيقته ويصيب والدته في النزهة

الايجار القديم

بعد واقعة مسن السويس.. تعرف على حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم

فاتورة الكهرباء

استعلم عن فاتورة كهرباء نوفمبر 2025 وادفعها وأنت في بيتك .. بهذه الطريقة

حكمة نهائى السوبر الأوروبي

حكمة نهائى السوبر الأوروبي: إطلالتي سر شقائي وصلاح ليس فتي أحلامي

سعد الصغير

«النقض» ترفض الطعن المقدم من دفاع سعد الصغير على حكم حبسه 6 أشهر

ترشيحاتنا

العملات الرقمية- صورة أرشيفية

العملات الرقمية تنتعش مجدداً .. "بيتكوين" تتجاوز 112 ألف دولار

جانب من الانتخابات

المشاط: إطلاق الانتخابات المميكنة من أهم إجراءات تطوير الأداء الحكومي وتعظيم التحول الرقمي

المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان

تنفيذ قرارات غلق وتشميع لقطع أراضٍ مخالفة بحي الأندلس – التجمع الثالث

بالصور

هيدي كرم تواجه نيرمين سيف الدين في وتر حساس 2

هيدي كرم ونيرمين سيف الدين
هيدي كرم ونيرمين سيف الدين
هيدي كرم ونيرمين سيف الدين

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن

انتهاء تصوير “علي رشم”.. ملحمة عراقية تُجسّد بطولة الشهداء وتعيد هيبة الدراما الوطنية

المسلسل العراقي “علي رشم"
المسلسل العراقي “علي رشم"
المسلسل العراقي “علي رشم"

بدء أولى ندوات التوعية الدينية لطلاب جامعة سوهاج بالتعاون مع الأزهر ..غدًا

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

فيديو

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

تصريحات زوجة مسن السويس

اتظلمنا واتشوهت سمعتنا.. أول تصريح لزوجة مسن السويس بعد الاعتداء عليه

عودة محمد سلام

بعد غياب سنتين.. أول ظهور للفنان محمد سلام في احتفاليةوطن السلام بحضور الرئيس السيسي

ايمان عبد اللطيف

خريفي .. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم ودرجات الحرارة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد