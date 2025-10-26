الشباب والرياضة بمطروح: تنفيذ مشروعات رياضية بتكلفة 3.7 مليون جنيه

أكد الدكتور وليد رفاعى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة مطروح أن مشروعات الخطة المركزية للمديرية هذا العام تشتمل على تنفيذ عدة مشروعات رياضية بمدن ومراكز المحافظة بتكلفة بلغت 3.7 مليون جنيه .

أوضح من ضمن هذه المشروعات استكمال المبنى الإدارى لنادى الحمام الرياضى وأعمال تطوير ورفع كفاءة المبنى الإدارى لكلا من نادى الزهور ومركز السوينات وأعمال تطوير ورفع كفاءة مركز شباب أبو لهو البحرى هذا بالإضافة إلى تخصيص مبلغ مليون جنيه ضمن الخطة الإضافية للمديرية لتطوير ورفع كفاءة المبنى الإداري لمركز شباب السلوم وتوصيل خط المياه لمدرج الملعب .

وأشار انه تم الإنتهاء من إعداد المواصفات الفنية للأعمال المطلوب تنفيذها بمعرفة استشاريين من الوزارة ومديرية الشباب والرياضة بما يضمن إستدامة تلك المنشآت لخدمة أبناء المحافظة..وذلك بالإضافة إلى المشروعات المركزية التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة والتى تضم إنشاء ملعب خماسي بمركز شباب أبوشروف - إنشاء ملعب خماسي بمركز شباب السلام - إنشاء ملعب اكليريك بمركز شباب سيوة - إنشاء سور بنادي شبيبة القبائل و إنشاء ملعب قانوني بنادى الزهور - إنشاء ملعب قانوني بنادي الترسانة بالإضافة الي انتهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة الملعب الخماسي بنادى الحمام الرياضي وقرب الانتهاء من الملعب القانوني والمدرجات الملحقة بنادى الحمام الرياضي والبدء فى إعداد الرسومات الهندسية لإنشاء المدينة الشبابية بسيوة.

وأضاف على متابعة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مشروعات الخطة الاستثمارية المركزية و الإضافية لمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة والإعتمادات المالية المرصودة للعام المالى 2025/ 2026 بتكلفة إجمالية بلغت 4.7 مليون جنيه وذلك بالإضافة إلى المشروعات المركزية التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وتحدث طفرة فى الإنشاءات الرياضية بالمحافظة.

ووجه محافظ مطروح الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على اهتمام و دعم الوزارة الدائم لمحافظة مطروح ، لتعزيز البنية التحتية ورفع كفاءة مراكز الشباب والقطاع الرياضي بشكل كامل لخدمة الشباب والنشء بالمحافظة.