قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يونيسيف: آلاف الأطـ.ـفال في غزة يواجهون سوء التغذية .. فيديو
وزير الصحة يلتقي محافظ قنا لبحث إنشاء مستشفى للأورام في أبوتشت
الديهي: بلجيكا تحقق في واقعة مراقبة عناصر إخوانية لفندق إقامة الرئيس السيسي
أبو الغيط: منصب وزير الخارجية أصعب من أمين الجامعة العربية.. وسد النهضة نتيجة فوضى 2011
إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الفئات المستحقة وآخر موعد للتقديم
أبوالغيط: مصر حشدت مليون جندي في حرب أكتوبر.. والسادات كان قائداً حديديا
تقليص الخطوات| كيفية استخراج تراخيص البناء الجديدة 2025.. وعدد الأدوار المسموح بها
رئيس إيطاليا: نُقدّر جهود شيخ الأزهر في نشر السلام وتعزيز الحوار بين الأديان
المصري البورسعيدي يتقدم على الاتحاد الليبي بهدف نظيف بالشوط الأول بالكونفيدرالية
الداخلية اللي فرحتني.. تامر أمين: واقعة ضرب المسن خلت دمي بيغلي
أبوالغيط: السادات لم يلتق كيسنجر قبل حرب أكتوبر.. وحافظ إسماعيل واجهه برسالة قوية
الجيوشي: لدينا 100 كلية للذكاء الاصطناعي يدرس بها أكثر من 150 ألف طالب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أبو الغيط: العملية العسكرية في حرب أكتوبر تعكس إرادة حديدية للرئيس السادات

أبو الغيط
أبو الغيط
محمد البدوي

قال السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية إن العملية العسكرية في حرب أكتوبر تعكس إرادة حديدية لرئيس حديدي وذلك في حديثه عن الزعيم الراحل أنور السادات.

وكشف السفير أحمد أبو الغيط خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد أن مصر وضعت تحت السلاح مليون جندى جاهز للحرب خلال أكتوبر 1973 استعدادا لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

الزعيم الراحل أنور السادات

وقال إن القرن العشرين شهد سعد زغلول وثورة 19 ومحمد فريد وعبد الناصر وهم من القادة المخلصين، مؤكدا أنه يعتبر السادات هو القائد العظيم في القرن العشرين لما بذله في الحرب والسلام.

وشدد السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، على أنه كان يسجل ما يراه ويشاهده فى أجندة يوم 5 أكتوبر 73 وتوقف في نهاية نوفمبر من العام ذاته، معلقا: كتبت كل ما شاهدته وما أعلمه في كتاب( شهادتي)  بنسبة 85 %.

وأوضح أن ألمانيا وفرنسا يمنعون قادتهم من كتابه يومياتهم خوفا من وقوعها في يد الأعداء، مضيفا أنه لم يتطرق إلى أشياء معينة لأنها قد تكشف عن أمور لا ينبغى الكشف عنها.

وأضاف السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه لم يتطرق بنسبة 10 % إلى غير المسموح البوح به لأنه يتعلق بالأمن القومي المصري، حيث هناك أسرار وتفاصيل عن حرب أكتوبر لم تكشف حتى الآن.
 

أبو الغيط أحمد أبو الغيط السفير أحمد أبو الغيط جامعة الدول العربية السادات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

صيانة خط غاز

محافظة الجيزة تُطمئن المواطنين: انبعاث رائحة الغاز بكفر طهرمس نتيجة أعمال صيانة

ارشيفية

يتخيل وجود شاب معها.. شاب يقتل شقيقته ويصيب والدته في النزهة

حكمة نهائى السوبر الأوروبي

حكمة نهائى السوبر الأوروبي: إطلالتي سر شقائي وصلاح ليس فتي أحلامي

سعد الصغير

«النقض» ترفض الطعن المقدم من دفاع سعد الصغير على حكم حبسه 6 أشهر

جمال عبد الحميد

جمال عبد الحميد يشكر إدارة الأهلي.. والسبب مفاجأة

أحد المعلمين المصابين بالحادث

بالأسماء.. إصابة 11 معلم ومعلمة بعضهم حالته خطيرة في حادث بسوهاج

موعد شهر رمضان 2026

بدأ العد التنازلي.. موعد شهر رمضان 2026 وأول أيام عيد الفطر فلكيا

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

محافظ الغربية في جولة مفاجئة وسط المواطنين بطنطا وكفر الزيات.. يتابع سير العمل والالتزام بالتعريفة ويتحدث مع المواطنين والسائقين في ساعة الذروة

المتحف المصري الكبير

عضو المنشآت السياحية: خطة شاملة لتطوير محيط المتحف الكبير .. وتجهيز تجربة رقمية تفاعلية للزوار

محافظ الغربية

محافظ الغربية يُشارك مع معلمي الغربية في حملة تزيين الأسوار.. ويوجّه بتعميم المبادرة بالإدارات التعليمية

بالصور

هيدي كرم تواجه نيرمين سيف الدين في وتر حساس 2

هيدي كرم ونيرمين سيف الدين
هيدي كرم ونيرمين سيف الدين
هيدي كرم ونيرمين سيف الدين

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن

انتهاء تصوير “علي رشم”.. ملحمة عراقية تُجسّد بطولة الشهداء وتعيد هيبة الدراما الوطنية

المسلسل العراقي “علي رشم"
المسلسل العراقي “علي رشم"
المسلسل العراقي “علي رشم"

بدء أولى ندوات التوعية الدينية لطلاب جامعة سوهاج بالتعاون مع الأزهر ..غدًا

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

فيديو

محمود الليثي وطارق الشيخ

طارق الشيخ ومحمود الليثي يطرحان ديو "تاجر السعادة"

زينة

زينة تتعرض لإصابة في قدمها قبل أيام من عرض ورد وشوكولاتة

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

تصريحات زوجة مسن السويس

اتظلمنا واتشوهت سمعتنا.. أول تصريح لزوجة مسن السويس بعد الاعتداء عليه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد