أبو الغيط: الرئيس السادات التقى كيسنجر في 7 نوفمبر 1973 بعد توقف القتال

كشف السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، تفاصيل عمله مع اللواء محمد حافظ إسماعيل مستشار الأمن القومي المقرب من الرئيس السابق محمد أنور السادات، قائلا: أشك أنه التقى بوزير الخارجية الأمريكي كيسنجر قبل عام 1973.

وتابع خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السادات التقى كيسنجر في 7 نوفمبر 1973 بعد توقف القتال.

أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة

ورد السفير أحمد أبو الغيط على تصريحات الدكتور مصطفى الفقي التي جاءت في هذا الشأن، قائلا: السادات لم يلتق كيسنجر قبل يوم الحرب، موضحا أن وليام روجرز وزير الخارجية الأمريكية عام 1972 أثناء أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة، قال لوزير الخارجية الدكتور محمد حسن الزيات (أنتم خسرتم 67 وعليكم تسديد الثمن).



