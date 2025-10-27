تشغيل دور الإيواء دون ترخيص يعرضك للعقوبة.. القانون يحدد الضوابط والشروط

في إطار حرص الدولة على ضبط منظومة الرعاية الاجتماعية وضمان تقديم خدمات آمنة ومرخصة، شدد قانون تنظيم العمل الأهلي بدور الإيواء على ضرورة الحصول على موافقة الجهة المختصة قبل بدء التشغيل.

في هذا الصدد، نصت المادة 22 من القانون على أنه لا يجوز للجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضي بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة، إلا بترخيص من الجهة المعنية بإصدار الترخيص.



ويجوز للجهة الإدارية إلغاء الترخيص عند مخالفة الجمعية لشروطه، كما يجوز لها تعيين لجنة مؤقتة لإدارة النشاط المخالف.



وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الترخيص وأحوال إلغائه وطريقة تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة النشاط المخالف ومعايير اختيار أعضائها.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن النظام الأساسي لكل جمعية النص على التزامها باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومي والنظام العام والآداب العامة.