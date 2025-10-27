كريمة عوض: مصر تواجه مهمة صعبة للغاية بغزة في ظل التطورات المتسارعة في الإقليم

أكدت الإعلامية كريمة عوض، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، أن أحداث الشرق الأوسط في طريقها للتصعيد، مشيرة إلى أن مصر تواجه مهمة صعبة للغاية في غزة، في ظل التطورات المتسارعة في الإقليم، ومحاولات أطراف عدة إعادة رسم خريطة النفوذ من جديد.

تصريحات خليل الحية

وأضافت كريمة عوض، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”: "الصحافة الأمريكية قالت إن إيران تحاول إعادة إحياء حلقة النار حول إسرائيل، وبدأنا اليوم نرى تفسيرات واقعية لذلك، من خلال تحركات أذرع إيران في المنطقة"، موضحة أن تصريحات خليل الحية، القيادي في حركة حماس، جاءت لتؤكد أن الحركة لن تضع سلاحها ما دامت هناك اعتداءات إسرائيلية، وأن سلاحها لن يُسلَّم إلا للدولة الفلسطينية، وهو ما يتناقض تمامًا مع ما ترغب فيه الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأشارت كريمة عوض، إلى أن مصر اقترحت تجميد سلاح حماس بدلاً من نزعه، مع وضع ضمانات، إلا أن المقترح لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن. كما لفتت إلى أن إسرائيل تتهم حماس بالمماطلة في تسليم جثامين الرهائن الثمانية، وأن الحركة أعلنت استعدادها لتسليم خمسة منهم فقط.

معدات للمساعدة في استخراج جثامين الرهائن

ونوهت كريمة عوض، بأن مصر تبذل جهودًا إنسانية ضخمة في غزة، بعد موافقة إسرائيل على دخول فريق مصري بمعدات للمساعدة في استخراج جثامين الرهائن الإسرائيليين، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار مساعي القاهرة للحفاظ على وقف إطلاق النار واستقرار الأوضاع، رغم خطورة المهمة وصعوبتها على الأرض.