العقيد حاتم صابر: مصر تقدم دعما لوجستيا لتحديد مواقع الجثامين في غزة

قال العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي والحرب المعلوماتية، إن إسرائيل تمارس مماطلة واضحة في السماح بدخول المعدات الثقيلة والفرق الفنية الدولية اللازمة لعمليات البحث عن جثامين المحتجزين في قطاع غزة، رغم التفاهمات التي تمت في قمة شرم الشيخ الأخيرة.

وأضاف العقيد صابر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، عبر قناة DMC، أن مصر تبذل جهودًا كبيرة وتقدّم مساعدات لوجستية ومعدات حديثة للمساعدة في تحديد مواقع الجثامين داخل غزة، في ظل حالة الدمار الواسع ونقص المعدات لدى الجهات العاملة داخل القطاع، لافتًا إلى أن بعض الجرافات تعطلت ولم يتبقَّ سوى جرافتين تعملان حاليًا وسط صعوبات كبيرة.

وأوضح أن إسرائيل تستخدم التحكم في تدفق البضائع والمساعدات كورقة تفاوضية سياسية، وتفرض إجراءات فحص مشددة على المعابر بزعم منع تهريب الأسلحة أو المواد ذات الاستخدام العسكري، مشيرًا إلى أن المعوقات لا تقتصر على الجانب الإسرائيلي فقط، بل تشمل أيضًا التحديات الميدانية مثل تدمير الطرق ووجود ألغام وذخائر غير منفجرة.

وأكد خبير مكافحة الإرهاب أن عمليات البحث تحتاج إلى معدات كشف متطورة مثل أجهزة الرادار الأرضي وأدوات استشعار التربة، بالإضافة إلى فرق جنائية وطب شرعي متخصصة، مشددًا على أن استمرار التعطيل الإسرائيلي يعمّق المأساة الإنسانية ويعرقل جهود إعادة الحياة إلى قطاع غزة.