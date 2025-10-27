قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لبحث التعاون الاقتصادي والاستثماري.. الرئيس السوري يزور السعودية غدا
وزير الإسكان يشدد على تكثيف الأعمال بالمشروعات والانتهاء منها في مواعيدها
سحب تشغيلات 11 دواء من الصيدليات بينها علاج شهير للقولون والسرطان.. التفاصيل الكاملة
إصابة طفل بقنبلة صوتية في رأسه أطلقها عليه جنود الاحتلال بالضفة
هل يهبط الدولار مجددًا أمام الجنيه؟ برلمانيون يكشفون مفاتيح استقرار العملة
موعد الدعاية الانتخابية للمرشحين بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
حاكم إقليم دارفور بالسودان: نطالب بحماية المدنيين والإفصاح عن مصير النازحين في الفاشر
حاكم دارفور: ندعو إلى تحقيق مستقل في انتهاكات ومجازر ميليشيا الدعم السريع بالفاشر
الزمالك يستخرج تأشيرة سفر دونجا للإمارات‏ للمشاركة في السوبر المصري
أجواء باردة وأمطار منتظرة.. تفاصيل حالة طقس الإثنين 27 أكتوبر 2025 بالمحافظات
شاب مكافح.. محمد سلام يرزق بخمسة توائم فى مسلسل كارثة طبيعية
سقوط سائق الشيشة بالإسكندرية.. الداخلية تكشف تفاصيل الواقعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

كلب صيني يقود مركبة كهربائية.. والمرور يتدخل| فيديو

كلب صيني يقود مركبة كهربائية.. والمرور يتدخل| تفاصيل
كلب صيني يقود مركبة كهربائية.. والمرور يتدخل| تفاصيل
ولاء خنيزي

في مشهد يثير الدهشة ويعكس مدى ذكاء بعض الحيوانات، انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع في الصين والعالم يظهر كلبًا موهوبًا يقود مركبة كهربائية متحركة في شوارع مدينة "ميشان" بمقاطعة "سيتشوان" جنوب غرب البلاد، ليصبح حديث الساعة على مواقع التواصل الاجتماعي بفضل مهاراته الفريدة التي تفوق التوقعات، وذلك وفقًا لما نشره موقع scmp.

مشهد غير مألوف يدهش المارة

وثّق المقطع لحظات مدهشة لكلب أسود يقف بثبات على "سكوتر" كهربائي بأربع عجلات، واضعًا كفيه على عجلة القيادة بينما يسير في الطريق بثقة تامة وينبح كأنه يستمتع بالمغامرة، تحركت المركبة بسلاسة في خط مستقيم وسط دهشة المارة الذين لم يصدقوا أعينهم، حتى صرخ أحدهم قائلًا في ذهول: "لا بد أنني أتوهم... كلب يقود!"

 

المرور يتدخل للحفاظ على الأمن والسلامة 

تدخل أحد ضباط المرور سريعًا لإيقاف المركبة حفاظًا على سلامة الجميع، بعدما جذب المشهد أنظار الحاضرين وعدسات الهواتف.

 

المالك يوضح حقيقة المقطع وطريقة التدريب

كشف صاحب الكلب، ويدعى "تشين"، وهو مدرب حيوانات محترف، أن المركبة في الأصل مخصصة لكبار السن، لكنه قام بتعديلها لتصبح أكثر أمانًا عبر إضافة نظام فرامل كهربائي متطور، وأوضح أن كلبه من فصيلة "اللابرادور" ويبلغ من العمر خمس سنوات، ويحمل اسم "وانزي".

وبيّن "تشين" أن الكلب يستطيع تشغيل المركبة بالضغط على زر خاص، كما يمكنه إيقافها بسهولة برفع أحد مخالبه، وأشار إلى أن التدريب استمر قرابة شهر كامل حتى تمكن "وانزي" من القيادة بسلاسة ودون أخطاء، مؤكدًا أنه كان يرافقه دائمًا أثناء القيادة ولم يتركه بمفرده إلا لفترات قصيرة جدًا.

 

ذكاء استثنائي ومهارات متعددة

لم تتوقف موهبة "وانزي" عند حدود القيادة، إذ يمتلك الكلب مهارات أخرى مدهشة تدل على ذكاء لافت، منها ركوب لوح التزلج باحتراف، وإخراج القمامة من المنزل، وتشغيل الأضواء، بل وحتى موازنة أكواب مملوءة بالماء أثناء المشي دون أن يسكبها، كما تم تدريبه على أداء مهام إنقاذ بسيطة في حالات الطوارئ.

ويؤكد "تشين" أن جميع تدريباته تعتمد على أساليب علمية حديثة، وأن الكلب يستمتع كثيرًا بالأنشطة الحركية والتزلج، مشيرًا إلى أنه أصبح أحد أبرز النماذج التي يدرّبها في مركزه لتعليم الحيوانات.

انقسام الآراء وجدال حول السلامة

رغم الإعجاب الكبير بذكاء الكلب وموهبته الفريدة، إلا أن الفيديو أثار نقاشًا واسعًا حول السلامة والمسؤولية، فقد رأى بعض المعلقين أن السماح للحيوان بالقيادة في الأماكن العامة تصرف غير آمن وقد يعرض المارة للخطر، متسائلين: "من يتحمل المسؤولية إذا حدث حادث؟"

في المقابل، عبّر آخرون عن انبهارهم الشديد بقدرات "وانزي"، معتبرين أنه مؤهل ليكون كلبًا بوليسيًا بفضل ذكائه وسرعة تعلمه، كما أطلق البعض تعليقات طريفة، مشيرين إلى أن “الكلاب الموهوبة لا تتوقف عن إدهاشنا”، بينما قارن آخرون بينه وبين حيوانات أليفة أخرى اكتسبت شهرة عالمية مثل الكلاب التي توصل الطلبات أو تلك التي تعلمت الرسم بالفرشاة.

كلب كلب صيني مركبة كهربائية الصين ميشان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

الأرصاد

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تستمر 5 ساعات

موعد صرف معاشات نوفمبر

بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

حالة الطقس

الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

المتهم

جريمة الجيزة.. صاحب محل يقـ.تل سيدة وأطفالها الثلاث بسبب علاقة عاطفية

مشاجرة المنيا

فيديوهات تحريضية بعد مشاجرة بالمنيا.. والداخلية تضبط المتورطين

ياسر فرج

ياسر فرج: زوجتي كانت تبلغ 38 عاما عندما أصيبت بالمرض

ترشيحاتنا

جراديشار

هشام حنفي يثير الجدل بشأن طرد جراديشار في مباراة إيجل نوار

بيراميدز

تعليق مهيب عبد الهادي على تعادل بيراميدز مع التأمين الإثيوبي

فريق آرسنال

آرسنال يحقق إنجازا تاريخيا بالدوري الإنجليزي

بالصور

أستون مارتن تتجه للعقارات بعد فشلها في بيع السيارات

أستون مارتن
أستون مارتن
أستون مارتن

دراسة: السيارات الكهربائية ملوثة للبيئة أكثر 5 مرات من البنزين

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

المزيد