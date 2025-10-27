كلب صيني يقود مركبة كهربائية.. والمرور يتدخل| فيديو

في مشهد يثير الدهشة ويعكس مدى ذكاء بعض الحيوانات، انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع في الصين والعالم يظهر كلبًا موهوبًا يقود مركبة كهربائية متحركة في شوارع مدينة "ميشان" بمقاطعة "سيتشوان" جنوب غرب البلاد، ليصبح حديث الساعة على مواقع التواصل الاجتماعي بفضل مهاراته الفريدة التي تفوق التوقعات، وذلك وفقًا لما نشره موقع scmp.

مشهد غير مألوف يدهش المارة

وثّق المقطع لحظات مدهشة لكلب أسود يقف بثبات على "سكوتر" كهربائي بأربع عجلات، واضعًا كفيه على عجلة القيادة بينما يسير في الطريق بثقة تامة وينبح كأنه يستمتع بالمغامرة، تحركت المركبة بسلاسة في خط مستقيم وسط دهشة المارة الذين لم يصدقوا أعينهم، حتى صرخ أحدهم قائلًا في ذهول: "لا بد أنني أتوهم... كلب يقود!"

المرور يتدخل للحفاظ على الأمن والسلامة

تدخل أحد ضباط المرور سريعًا لإيقاف المركبة حفاظًا على سلامة الجميع، بعدما جذب المشهد أنظار الحاضرين وعدسات الهواتف.

المالك يوضح حقيقة المقطع وطريقة التدريب

كشف صاحب الكلب، ويدعى "تشين"، وهو مدرب حيوانات محترف، أن المركبة في الأصل مخصصة لكبار السن، لكنه قام بتعديلها لتصبح أكثر أمانًا عبر إضافة نظام فرامل كهربائي متطور، وأوضح أن كلبه من فصيلة "اللابرادور" ويبلغ من العمر خمس سنوات، ويحمل اسم "وانزي".

وبيّن "تشين" أن الكلب يستطيع تشغيل المركبة بالضغط على زر خاص، كما يمكنه إيقافها بسهولة برفع أحد مخالبه، وأشار إلى أن التدريب استمر قرابة شهر كامل حتى تمكن "وانزي" من القيادة بسلاسة ودون أخطاء، مؤكدًا أنه كان يرافقه دائمًا أثناء القيادة ولم يتركه بمفرده إلا لفترات قصيرة جدًا.

ذكاء استثنائي ومهارات متعددة

لم تتوقف موهبة "وانزي" عند حدود القيادة، إذ يمتلك الكلب مهارات أخرى مدهشة تدل على ذكاء لافت، منها ركوب لوح التزلج باحتراف، وإخراج القمامة من المنزل، وتشغيل الأضواء، بل وحتى موازنة أكواب مملوءة بالماء أثناء المشي دون أن يسكبها، كما تم تدريبه على أداء مهام إنقاذ بسيطة في حالات الطوارئ.

ويؤكد "تشين" أن جميع تدريباته تعتمد على أساليب علمية حديثة، وأن الكلب يستمتع كثيرًا بالأنشطة الحركية والتزلج، مشيرًا إلى أنه أصبح أحد أبرز النماذج التي يدرّبها في مركزه لتعليم الحيوانات.

انقسام الآراء وجدال حول السلامة

رغم الإعجاب الكبير بذكاء الكلب وموهبته الفريدة، إلا أن الفيديو أثار نقاشًا واسعًا حول السلامة والمسؤولية، فقد رأى بعض المعلقين أن السماح للحيوان بالقيادة في الأماكن العامة تصرف غير آمن وقد يعرض المارة للخطر، متسائلين: "من يتحمل المسؤولية إذا حدث حادث؟"

في المقابل، عبّر آخرون عن انبهارهم الشديد بقدرات "وانزي"، معتبرين أنه مؤهل ليكون كلبًا بوليسيًا بفضل ذكائه وسرعة تعلمه، كما أطلق البعض تعليقات طريفة، مشيرين إلى أن “الكلاب الموهوبة لا تتوقف عن إدهاشنا”، بينما قارن آخرون بينه وبين حيوانات أليفة أخرى اكتسبت شهرة عالمية مثل الكلاب التي توصل الطلبات أو تلك التي تعلمت الرسم بالفرشاة.