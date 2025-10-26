أسد عملاق بجنوب إفريقيا يقفز من مقطورة وعدسات الكاميرات تلتقطه| شاهد

تُدهشنا الطبيعة بين الحين والآخر بمواقف وأحداث خارجة عن المألوف، ومن بين هذه الحوادث الغريبة، واقعة شهدها أحد الطرق السريعة في جنوب أفريقيا، عندما فرّ أسد عملاق من مقطورة نقل، في مشهد أثار الرعب بين المارة والركاب، وتحوّل إلى حديث وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

مشهد مثير على الطريق السريع

وثّق أحد الركاب المسافرين على الطريق السريع R49 بين بيكرفيل وليشتنبورج لحظة قفز أسد ضخم من أعلى مقطورة كانت تسير على الطريق، حيث اصطدم الحيوان المفترس بالأرض قبل أن ينهض مسرعًا ويركض إلى جانب الطريق وسط دهشة المارة، وانتشر الفيديو سريعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، ليُثير موجة من التعليقات المندهشة.

الطبيب البيطري يروي تفاصيل الواقعة

أوضح الطبيب البيطري أنطون نيل، الذي شارك في عملية استعادة الأسد، أن الحيوان كان لا يزال تحت تأثير المخدر أثناء وجوده داخل المقطورة، مما أدى إلى فقدانه التوازن وقفزه المفاجئ من فتحة السقف، وأضاف نيل أن فريق الإنقاذ تمكن من العثور على الأسد بعد فترة قصيرة، حيث وُجد ملقى على العشب تحت شجرة في حالة هادئة.

سهم مهدئ لإعادته للشاحنة

أكد الطبيب أنه تم التعامل مع الموقف بحذر، إذ أُطلق عليه سهم مهدئ آخر قبل أن يُعاد تحميله على الشاحنة، مشيرًا إلى أن العملية سارت بسلاسة، وأن الأسد "ذهب إلى النوم دون أي مشاكل".

حالة الأسد الصحية بعد الحادث

كشف الطبيب البيطري نيل أن الأسد لم يتعرض لأي إصابات خطيرة، باستثناء ظفر ممزق وبعض الجروح البسيطة، مؤكدًا أن الحيوان يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني من أي كسور أو مضاعفات خطيرة.

وجهة الأسد والمالك الجديد

وأفادت وسائل الإعلام المحلية أن الأسد كان في طريقه إلى مزرعة ألعاب في منطقة نيتفيرديند التابعة لـ راموتشاري مويلوا في شمال غرب جنوب أفريقيا، وقد صرّح باتس لوتس، المالك الجديد للأسد، أنه لا يرغب في الكشف عن الكثير من التفاصيل، لكنه طمأن الرأي العام بأن الحيوان المفترس "آمن بنسبة 100%"، وأنه حاليًا داخل قفص محكم داخل ممتلكاته الخاصة.

تحقيق رسمي في الواقعة

وفي سياق متصل، أعلنت إدارة التنمية الاقتصادية والبيئة والحفاظ على البيئة والسياحة في مقاطعة شمال غرب البلاد أن حادثة هروب الأسد قيد التحقيق، لمعرفة أسبابها والتأكد من الالتزام بمعايير نقل الحيوانات البرية وتأمينها، لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.