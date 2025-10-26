قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهند والصين تستأنفان الرحلات الجوية المباشرة بعد توقف دام 5 سنوات
محمد عبدالجليل: اتحاد الكرة تسبب في أزمة بين حسام حسن وحلمي طولان
ريال مدريد يسعى لرد الاعتبار أمام برشلونة في أول كلاسيكو بعهد ألونسو
المتحف المصري الكبير.. صرح يحفظ ذاكرة الإنسانية ويروي حكايات الملوك والعلماء
واجبات الأعضاء ومحظوراتهم في مجلس الشيوخ.. التفاصيل كاملة
أسد عملاق بجنوب إفريقيا يقفز من مقطورة وعدسات الكاميرات تلتقطه| شاهد
ترامب: تمكنا من تحقيق السلام في غزة والشرق الأوسط
بوتين: صاروخ بوريفيستنيك المجنح النووي غير محدود المدى ولا مثيل له في العالم
الاتحاد العربي للفنادق والسياحة: المتحف المصري الكبير وعد بالمستقبل ورسالة إبهار جديدة من مصر
مدبولي يتفقد اليوم عددا من مشروعات السويس
ختام مهرجان الموسيقى العربية .. 20 صورة من حفل صابر الرباعي و«سوما» |شاهد
حلم اللقب الثامن يعود من جديد.. مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2025
ولاء خنيزي

تُدهشنا الطبيعة بين الحين والآخر بمواقف وأحداث خارجة عن المألوف، ومن بين هذه الحوادث الغريبة، واقعة شهدها أحد الطرق السريعة في جنوب أفريقيا، عندما فرّ أسد عملاق من مقطورة نقل، في مشهد أثار الرعب بين المارة والركاب، وتحوّل إلى حديث وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

مشهد مثير على الطريق السريع

وثّق أحد الركاب المسافرين على الطريق السريع R49 بين بيكرفيل وليشتنبورج لحظة قفز أسد ضخم من أعلى مقطورة كانت تسير على الطريق، حيث اصطدم الحيوان المفترس بالأرض قبل أن ينهض مسرعًا ويركض إلى جانب الطريق وسط دهشة المارة، وانتشر الفيديو سريعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، ليُثير موجة من التعليقات المندهشة.

الطبيب البيطري يروي تفاصيل الواقعة

أوضح الطبيب البيطري أنطون نيل، الذي شارك في عملية استعادة الأسد، أن الحيوان كان لا يزال تحت تأثير المخدر أثناء وجوده داخل المقطورة، مما أدى إلى فقدانه التوازن وقفزه المفاجئ من فتحة السقف، وأضاف نيل أن فريق الإنقاذ تمكن من العثور على الأسد بعد فترة قصيرة، حيث وُجد ملقى على العشب تحت شجرة في حالة هادئة.

سهم مهدئ لإعادته للشاحنة

أكد الطبيب أنه تم التعامل مع الموقف بحذر، إذ أُطلق عليه سهم مهدئ آخر قبل أن يُعاد تحميله على الشاحنة، مشيرًا إلى أن العملية سارت بسلاسة، وأن الأسد "ذهب إلى النوم دون أي مشاكل".

حالة الأسد الصحية بعد الحادث

كشف الطبيب البيطري نيل أن الأسد لم يتعرض لأي إصابات خطيرة، باستثناء ظفر ممزق وبعض الجروح البسيطة، مؤكدًا أن الحيوان يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني من أي كسور أو مضاعفات خطيرة.

وجهة الأسد والمالك الجديد

وأفادت وسائل الإعلام المحلية أن الأسد كان في طريقه إلى مزرعة ألعاب في منطقة نيتفيرديند التابعة لـ راموتشاري مويلوا في شمال غرب جنوب أفريقيا، وقد صرّح باتس لوتس، المالك الجديد للأسد، أنه لا يرغب في الكشف عن الكثير من التفاصيل، لكنه طمأن الرأي العام بأن الحيوان المفترس "آمن بنسبة 100%"، وأنه حاليًا داخل قفص محكم داخل ممتلكاته الخاصة.

@abdulah.334455 #اسد_الغلابة🦁 ♬ الصوت الأصلي - abdulah.saud .al harbi 334455

تحقيق رسمي في الواقعة

وفي سياق متصل، أعلنت إدارة التنمية الاقتصادية والبيئة والحفاظ على البيئة والسياحة في مقاطعة شمال غرب البلاد أن حادثة هروب الأسد قيد التحقيق، لمعرفة أسبابها والتأكد من الالتزام بمعايير نقل الحيوانات البرية وتأمينها، لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

