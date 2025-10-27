قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السجن 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة تهريب المواد البترولية في هذه الحالة
مقاتلون مقربون من الجيش السوداني: الفاشر لم تسقط والاشتباكات متواصلة
الإحصاء يعلن نتائج التعداد الاقتصادي السادس: 3.9 مليون منشأة و15.2 مليون مشتغل
جامعة الدول: زيارة أبو الغيط لـ بيروت لدعم الحكومة اللبنانية في بسط سيادتها على أراضيها
شهيد ومصابون خلال قصف إسرائيلي استهدف عبسان الكبيرة في خان يونس
لطلاب الثانوي .. غرامة غياب ورسوم لإعادة القيد لضمان انتظامهم في الدراسة
قالوا عن المتحف المصري الكبير .. وزيرة التضامن في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط
دار الإفتاء: شراء الأصوات جريمة شرعية وسماسرتها آثمون
بحضور مكثف.. البرلمان العربي يبحث آليات دعمه للقضية الفلسطينية
خطة اقتصادية في التنمية المحلية تخص الموظفين .. تفاصيل مهمة
في عيد ميلادها.. كيف انتصرت إليسا على مرض السرطان وحلم الأمومة
الهلال الأحمر: 10 آلاف طن مساعدات إنسانية وبترولية عبر قافلة زاد العزة الـ 59 إلى غزة
نتائج التعداد الاقتصادي السادس.. 3.858 منشآة في مصر والقطاع الخاص يستحوذ على 99.85%

آية الجارحي

كشفت نتائج التعداد الاقتصادي السادس والذي أعلن عنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن أن إجمالي عدد المنشآت في مصر بلغ نحو 3.858 مليون منشأة.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أن القطاع الخاص يستحوذ على النسبة الأكبر منها بواقع 3.852 مليون منشأة تمثل 99.85% من الإجمالي، مقابل 5917 منشأة فقط للقطاع العام وقطاع الأعمال العام بنسبة 0.15%.

وأوضحت البيانات أن إجمالي عدد المشتغلين بلغ 15.234 مليون مشتغل، منهم 14.311 مليون يعملون في القطاع الخاص بنسبة 93.9% من الإجمالي، بينما يعمل 923.2 ألف مشتغل في القطاع العام وقطاع الأعمال العام بنسبة 6.1%.

على مستوى الأجور، بلغ إجمالي الأجور المدفوعة  744.156 مليار جنيه، استحوذ منها القطاع الخاص على 596.719 مليار جنيه بنسبة 80.2% من الإجمالي، في حين بلغت أجور القطاع العام وقطاع الأعمال العام  147.437 مليار جنيه تمثل 19.8% من الإجمالي.

