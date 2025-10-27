نتائج التعداد الاقتصادي السادس.. 3.858 منشآة في مصر والقطاع الخاص يستحوذ على 99.85%

كشفت نتائج التعداد الاقتصادي السادس والذي أعلن عنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن أن إجمالي عدد المنشآت في مصر بلغ نحو 3.858 مليون منشأة.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أن القطاع الخاص يستحوذ على النسبة الأكبر منها بواقع 3.852 مليون منشأة تمثل 99.85% من الإجمالي، مقابل 5917 منشأة فقط للقطاع العام وقطاع الأعمال العام بنسبة 0.15%.

وأوضحت البيانات أن إجمالي عدد المشتغلين بلغ 15.234 مليون مشتغل، منهم 14.311 مليون يعملون في القطاع الخاص بنسبة 93.9% من الإجمالي، بينما يعمل 923.2 ألف مشتغل في القطاع العام وقطاع الأعمال العام بنسبة 6.1%.

على مستوى الأجور، بلغ إجمالي الأجور المدفوعة 744.156 مليار جنيه، استحوذ منها القطاع الخاص على 596.719 مليار جنيه بنسبة 80.2% من الإجمالي، في حين بلغت أجور القطاع العام وقطاع الأعمال العام 147.437 مليار جنيه تمثل 19.8% من الإجمالي.