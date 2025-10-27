مدير مكتبة سيوة: افتتاح المتحف المصري فرصة كبيرة للترويج السياحي

نظمت مكتبة مصر العامة بسيوة ورشة مع الأطفال رواد المكتبة حول دور السياحة في التنمية.

وأشار محمد عمران جيرى مدير المكتبة إلى الاستعدادات التى تتم لافتتاح المتحف المصري الكبير هذا الحدث الذى ينتظره العالم لما يمثله من أهمية حيث يعد افتتاح المصرى الكبير فرصة سانحة للترويج السياحى وزيادة الأشغال وتوفير فرص العمل .

وتحدث مع رواد المكتبة حول أهمية السياحة في حياتنا اليومية حيث تعد من المصادر المهمة لتوفير العملة الصعبة وما تحدثه من رواج اقتصادى من خلال توفير فرص العمل ، وتسويق المنتجات .

وأكد على أهمية حسن استقبال الزوار ، والمعاملة الحسنة ، والأمانة في التعامل لنكون سفراء لبلدنا التى تزخر بمواقع سياحية واثرية وطبيعية وثقافية متفردة و نعمة الأمن والأمان .