العاهل الأردني: نحن ومصر على استعداد لتدريب قوات الأمن الفلسطينية بأعداد كبيرة

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، في مقابلة مع شبكة "بي.بي.سي"، إن الأردن ومصر مستعدان لتدريب أعداد كبيرة من عناصر قوات الأمن الفلسطينية، دعما لجهود إعادة بناء الأجهزة الأمنية في الأراضي الفلسطينية.



وأوضح الملك أن بلاده لن ترسل قوات إلى قطاع غزة، مبررا ذلك بأن "الأردن قريب سياسيًا جدًا من التطورات هناك"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن أي وجود عسكري خارجي في غزة يجب أن يكون لحفظ السلام وليس لفرضه.



وأضاف أن تسيير دوريات مسلحة داخل القطاع يمثل وضعا لا ترغب أي دولة في التورط فيه، مشددًا على أن الحل يكمن في تمكين الفلسطينيين من إدارة شؤونهم الأمنية بأنفسهم، ضمن إطار سياسي يضمن الاستقرار والسلام الدائم.