مدير تعليم مطروح تتفقد مدرسة أبو بكر وتتابع تنفيذ برنامج تنمية مهارات اللغة العربية

تابعت نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية والتي تستهدف 3,110 طالبًا في 77 مدرسة بأربع ادارات تعليمية من الصف الثالث إلى الصف السادس الابتدائي وذلك خلال تفقدها مسار العملية التعليمية بمدرسة أبي بكر الصديق الابتدائية

وتابعت وكيل الوزارة بداية الاختبارات القبلية وانتظام الطلاب في أدائها والتي تهدف لتحديد مستوي الطلاب الفعلي علي أرض الواقع والتي تستمر حتي الخميس القادم وفق الجداول الزمنية المحددة تحت إشراف المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وبتنفيذ التعليم العام ممثلا في ادارة التعليم الابتدائي والاقسام التابعة له وذلك تمهيدًا لتنفيذ البرامج التدريبية المكثفة التي تهدف إلى رفع كفاءة الطلاب في مهارات القراءة والكتابة والتعبير اللغوي خلال العام الدراسي.

و تفقدت مدير المديرية امتحانات شهر أكتوبر للصفوف الدراسية مطمئنة علي توافر كافة الاجواء التربوية المناسبة لضمان كل طالب علي حقه كاملا مؤكدة لأبنائها الطلاب ضرورة المحافظة علي نظافة وأثاث المدرسة كونها تمثل بيتهم الثاني والذي يتلقون فيه العلم

وأوضحت نادية فتحي أن وزارة التربية والتعليم أطلقت المرحلة الثانية للبرنامج القومي بعد نجاح مرحلته الأولى العام الماضي مستهدفة تحسين مهارات الطلاب اللغوية وتعزيز قدرتهم على التعبير والفهم القرائي

وأكدت وكيل الوزارة أن برنامج صقل مهارات اللغة العربية يأتي في إطار جهود الدولة لترسيخ الهوية اللغوية والثقافية المصرية وبناء جيل واعٍ ومتمكن من لغته العربية باعتبارها ركيزة اساسية للمعرفة والابتكار والتواصل.

رافق وكيل الوزارة خلال الجولة ايهاب أنور مدير عام التعليم العام وثروت المهدي مدير ادارة التعليم الابتدائي ووليد عليوة مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مشروعات الخطة الإستثمارية المركزية والإضافية لمديرية الشباب والرياضة والإعتمادات المالية المرصودة للعام المالى 2025/ 2026 بتكلفة إجمالية بلغت 4.7 مليون جنيه وذلك بالإضافة إلى المشروعات المركزية التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وتحدث طفرة فى الإنشاءات الرياضية بالمحافظة.

ووجه محافظ مطروح الشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على أهتمام ودعم الوزارة الدائم لمحافظة مطروح ، لتعزيز البنية التحتية ورفع كفاءة مراكز الشباب والقطاع الرياضي بشكل كامل لخدمة الشباب والنشء بالمحافظة.

و أوضح الدكتور وليد رفاعى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة أن مشروعات الخطة المركزية للمديرية هذا العام تشتمل على تنفيذ عدة مشروعات رياضية بمدن ومراكز المحافظة بتكلفة بلغت بتكلفة 3.7 مليون جنيه منها استكمال المبنى الإدارى لنادى الحمام الرياضى وأعمال تطوير ورفع كفاءة المبنى الإدارى لكلا من نادى الزهور ومركز السوينات وأعمال تطوير ورفع كفاءة مركز شباب أبو لهو البحرى. هذا بالإضافة إلى تخصيص مبلغ مليون جنيه ضمن الخطة الإضافية للمديرية لتطوير ورفع كفاءة المبنى الإدارى لمركز شباب السلوم وتوصيل خط المياة لمدرج الملعب مشيرا إنه تم الإنتهاء من إعداد المواصفات الفنية للأعمال المطلوب تنفيذها بمعرفة استشاريين من الوزارة ومديرية الشباب والرياضة بما يضمن إستدامة تلك المنشآت لخدمة أبناء المحافظة..

وذلك بالاضافة إلى المشروعات المركزية التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة والتى تضم إنشاء ملعب خماسي بمركز شباب أبوشروف - إنشاء ملعب خماسي بمركز شباب السلام - إنشاء ملعب اكليريك بمركز شباب سيوة - إنشاء سور بنادي شبيبة القبائل و إنشاء ملعب قانوني بنادى الزهور - إنشاء ملعب قانوني بنادي الترسانة بالإضافة الي إنتهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة الملعب الخماسي بنادى الحمام الرياضي وقرب الإنتهاء من الملعب القانوني والمدرجات الملحقة بنادى الحمام الرياضي والبدء فى إعداد الرسومات الهندسية لإنشاء المدينة الشبابية بسيوة.