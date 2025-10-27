القومي للمسرح يهنئ إيناس عبدالدايم لتجديد الثقة بها رئيسا للمجمع العربي للموسيقي

هنأ المخرج عادل حسان رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية، الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرالثقافة الأسبق، لإعادة انتخابها رئيساً للمجمع العربي للموسيقى التابع لجامعة الدول العربية.



وكان المؤتمر العام الـ 28 للمجمع، والمنعقد في دولة الكويت يومي 24 و25 أكتوبر 2025، أعاد انتخاب الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم رئيسة للمجمع بالإجماع لولاية جديدة مدتها 4 سنوات تمتد حتى عام 2029.



ويأتي التجديد؛ تقديرًا لدور د. إيناس عبد الدايم القيادي وجهودها المستمرة في دعم المشهد الموسيقي العربي وتطوير برامجه ومشروعاته على المستويين الإقليمي والدولي .



وقال أعضاء المجمع خلال أعمال المؤتمر إن إعادة انتخاب الدكتورة إيناس عبد الدايم تمثل رسالة ثقة في رؤيتها الطموحة لتعزيز حضور الموسيقى العربية في المؤسسات الثقافية والأكاديمية والمنصات الدولية، إلى جانب دعم المواهب الشابة وتشجيع البحث العلمي الموسيقي.



وإلى جانب إعادة انتخاب الرئيس ط، شهد المؤتمر مناقشة أهم المبادرات التي يعمل عليها المجمع في المرحلة المقبلة، ومن أبرزها إطلاق منصّة عربية للتعليم الموسيقي الرقمي، ومتابعة تنفيذ مشاريع المجمع في مجالات النشر الموسيقي، والتأليف، والجوائز، وتوثيق تاريخ الموسيقى العربية.