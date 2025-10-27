القصة الكاملة لانهيار جزئي بعقار العصافرة بالإسكندرية.. بالصور

شهدت منطقة العصافرة بحري شرق الإسكندرية فجر اليوم انهيارًا جزئيا من الداخل لعقار سكني كائن بشارع ٧٠٠ ناصية طريق الجيش مع شارع أطلس، بنطاق حي ثان المنتزه، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة من قاطني العقار، تم نقلهم إلى مستشفى مبرة العصافرة شرق، وأفادت التقارير الطبية باستقرار حالتهم الصحية.

وفور وقوع الحادث، انتقلت الأجهزة التنفيذية والأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الانهيار، حيث تم تأمين المنطقة بالكامل وفرض كردون أمني لمنع اقتراب المارة، مع فحص سلامة العقارات المجاورة لضمان عدم تأثرها بالحادث.

كما تم رفع الأنقاض تدريجيًا تحت إشراف فرق الإنقاذ، التي أنهت أعمال البحث بالكامل وتأكدت من عدم وجود مصابين آخرين أو ضحايا.

العقار المنهار مكوَّن من طابق أرضي وميزانين وأربعة أدوار علوية، وتبيّن من الفحص أن العقار صادر له قرار هدم جزئي رقم (٧٥) لسنة ٢٠٢٣ يقضي بهدم الطابقين الثالث والرابع فوق الميزانين وترميم باقي الأدوار، إلا أن القرار لم يُنفذ، وقد تم تحرير محضر مخالفة رقم (٧٢) لسنة ٢٠٢٣ لعدم الالتزام بتنفيذ القرار.

من جانبه، تابع الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، الموقف ميدانيًا منذ الساعات الأولى للحادث، ووجّه جميع الأجهزة التنفيذية بتكثيف الجهود ورفع الأنقاض في أسرع وقت، مع التأكيد على تقديم الرعاية الطبية العاجلة للمصابين ومتابعة حالتهم لحين تماثلهم للشفاء.

وشدد المحافظ على أن سلامة المواطنين هي أولوية قصوى، مؤكدًا استمرار أعمال المتابعة الميدانية لحين الانتهاء من رفع الأنقاض بالكامل، واتخاذ الإجراءات القانونية والفنية تجاه العقار لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

وأكدت محافظة الإسكندرية في بيانها الرسمي أنه لا توجد أي حالات وفاة، مشيدة بتعاون الأجهزة التنفيذية والأمنية وفرق الإنقاذ التي تعاملت بسرعة وكفاءة مع الموقف، وتمكنت من السيطرة على تداعيات الحادث في وقت قياسي.