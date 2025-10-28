قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإعلان عن حكام مباراة الأهلي وبتروجيت في الدوري المصري
الحاجة نبيلة تُقبِّل عمرو أديب على الهواء.. والإعلامي: واحدة هنا كمان| فيديو
بقوة 6.1 ريختر.. زلزال يضرب تركيا
حلمي طولان يهدد بالانسحاب من تدريب منتخب مصر في كأس العرب بسبب تجاهل رابطة الأندية
تفاصيل زلزال ضرب شمال مطروح.. ماذا قال الأهالي؟
ثروت الخرباوي يفضح الإخوان: هكذا يتم استثمار أموالهم في أوروبا.. فيديو
حقيقة وجود تقصير وإهمال في واقعة إصابة لاعبة مركز شباب الإبراهيمية بمباراة غزل المحلة
زاهي حواس يكشف تفاصيل مهمة عن لعنة الفراعنة وسر التحنيط
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 بمحلات الصاغة
موريتانيا: نثمن جهود الوساطة لمصر وأمريكا وقطر وتركيا لوقف الحرب في غزة
وزيرة الخارجية الفلسطينية: يجب تمكين الحكومة من أداء مسؤولياتها بجميع الأراضي المحتلة
جوزي مات قبل ما يشوف اللي أنا فيه.. بلبل الشرقية: انبسطت لما بقيت ترند
مرأة ومنوعات

برج العذراء.. حظك اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025: ثق بالأصدقاء الحكماء

برج العذراء
برج العذراء
حياة عبد العزيز

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر)، يميل إلى الجلوس مع الآباء لسماع النصيحة والاقتداء بها في حياته، يمر ببعض المشاكل ولكنه سريعاً ما يمر منها على خير.

ونستعرض خلال التقرير التالي توقعات برج العذراء وحظك اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 على المستوى العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج العذراء وحظك اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
 

اجعل خططك بسيطة، وثق بالأصدقاء الحكماء، ورحّب بالتحسين المُستمر في أهدافك المنزلية والمهنية والشخصية اليوم.
 

توقعات برج العذراء عاطفيا

تجنّب القرارات المتسرعة؛ ابحث عن علامات ثابتة على الاحترام والاهتمام. ثق بإنصافك عند اختيار الشركاء، ودع المحادثات الهادئة تحل سوء الفهم البسيط بالصبر والاهتمام. خصص وقتًا للمجاملات الصادقة ولحظات الهدوء معًا يوميًا.

برج العذراء وحظك اليوم صحيا

تجنب الوجبات الدسمة المتأخرة وقضاء وقت طويل أمام الشاشات قبل النوم. إذا شعرت بالتوتر، فحاول التحدث مع صديق أو ممارسة التنفس العميق. العناية اليومية البسيطة تُحافظ على قوة جسمك وعقلك، وتمنحك راحة جيدة كل ليلة..

برج العذراء وحظك اليوم مهنيا

قد تسافر اليوم لأسباب وظيفية، قد تنجح أيضًا في اجتياز مقابلات العمل. سيجد من يتعاملون مع الملفات الإبداعية المتعلقة بالفنون، والموسيقى، والتمثيل، والأدب، والرسم فرصًا لعرض مواهبهم. قد يُزعج تدخلك رؤسائك في بعض الحالات، لذا كن حذرًا بشأن ذلك.

توقعات برج العذراء الفترة المقبلة

قد يحالف الحظ بعض النساء اليوم في تقييم العقارات، وهذا سيؤثر أيضًا على رصيدك البنكي، إذا فكرتَ في تجديد منزلك عدة مرات، لكنك اضطررتَ للتخلي عنه بسبب ضائقة مالية، فيمكنك البدء بالمهمة بجدية اليوم. سيواجه رجال الأعمال صعوبةً في جمع الأموال اللازمة للتوسع في مناطق جديدة

برج العذراء العذراء توقعات برج العذراء حظك اليوم

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير

جد الأطفال

الأب والجد عن مقتل سيدة وأطفالها في الهرم: محترمة وربت ولادها على القرآن

وزير العمل

للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.. وزير العمل: هنزل على رأس حملة تفتيش على الشركات الأربعاء والخميس

الجنازة

4 نعوش وحضور غفير.. لحظة تشييع جنازة ضحايا جريمة الهرم.. فيديو وصور

الذهب

«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار

الضحايا

والد ضحايا جريمة الهرم يفجر مفاجأة في الجنازة: بنتي سليمة لم تتعرض لاعتداء

شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأولى لفاجعة "أطفال فيصل"

ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”

المتهم

المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة يمثل جريمته وسط حراسة مشددة.. والنيابة تقرر حبسه

عالم الأثار الدكتور زاهي حواس

زاهي حواس: نحن شعب فرعوني فريد وليس له مثيل.. وأعظم ملك هو خوفو

اخبار التوك شو

أحمد موسى: مصر أرض العظماء لا تنسى أبناءها الذين صنعوا مجدها.. والخطيب يكشف سر تراجعه عن عدم الترشح لرئاسة الأهلي مرة ثالثة| أخبار التوك شو

ماجد عبد الفتاح

مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: ضغط دولي متكامل للحد من عدوانية الإسرائيليين

بالصور

احمد سعد يشعل حفله بمدينة أكتوبر وسط حضور كبير

أحمد سعد

بعد إعلان عرضه.. تفاصيل مشاركة مهرة مدحت بمسلسل كارثة طبيعة بطولة محمد سلام

مهرة مدحت

فوز بلال الملاح بعضوية مجلس إدارة غرفة صناعة السينما لدورة 2025 – 2029

بلال الملاح والمخرج شريف عرفة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميًا؟

فيديو

ياسر فرج

انفصل عنها وعاد لها بعد مرضها.. قصة ياسر فرج ومأساة رحيل زوجته

افراح النجوم

موسم زواج النجوم.. منة شلبي تتصدر المشهد واحتفالات متتالية تهز الوسط الفني

ريهام عبد الغفور

من بطولة ريهام عبد الغفور وشريف سلامة.. طرح تيزر مسلسل "سنجل ماذر فاذر"

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير.. حكاية أضخم متحف من الإنشاء حتى الافتتاح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

