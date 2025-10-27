أفشة يشارك صورة نجل عمته الراحل بحادث ويطلب الدعاء له

طالب محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي متابعيه الدعاء لنجل عمته الراحل إثر حادث سير.

وشارك أفشة صورته عبر ستوري حسابه على انستجرام، وكتب: “الله يرحمك يا حبيبي”.

وأعلن محمد مجدي «أفشة» نجم النادي الأهلي عن وفاة ابن عمته عبر إنستجرام بعد حادث سير.

وكتب أفشة عبر استوري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام :"اللهم أجرنا في مصيبتنا ابن عمتي في ذمة الله.. حادثة إنا لله وإنا اليه راجعون ".

