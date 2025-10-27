هل يضاعف حساب الذنوب حال ارتكاب معاصي بعد العمرة أو الحج؟.. فيديو

كشفت الداعية الإسلامية الدكتورة دينا أبو الخير، عن أهم الخطوات التي يجب أن يسير عليها المسلم بعد أداء مناسك الحج أو العمرة للحفاظ على طاعته واستقامته مع الله.

وأضافت دينا أبو الخير، خلال تقديمها برنامج "وللنساء نصيب" المذاع على قناة صدى البلد، أن معنى الاستقامة هو أن «الإنسان يرجع من عمرته أو من حجه مستقيم على مراد الله، ويبعد عن أي حاجة كانت محرمة لو كان واقع فيها»، مشيرة إلى أن الثبات على الحلال هو الأساس، حتى وإن حدث فتور أو كسل، فباب التوبة دائمًا مفتوح، مستشهدة بقول الله تعالى: «إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحًا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات».

وتابعت: «لكن لو حد بيسأل، هو ربنا بيضاعف الذنوب بعد الحج أو العمرة؟ لا طبعًا، مفيش الكلام ده، المضاعفة بتكون في أشهر الحرم فقط، لأن فيها حرمة المكان والزمان، أما السيئات فلا تضاعف، الحسنة هي اللي بتضاعف بعشر أمثالها وربنا يضاعف لمن يشاء، فاللي راجع من عمرة أو حج المفروض يكون من أهل الاستقامة».

وأكدت أبو الخير أن «المستقيم على شرع رب العالمين هو اللي بيجعل بينه وبين حدود الله حاجز، وده مش محتاج علم كبير ولا فهم متخصص، دي حاجة بسيطة، إنك تبعد عن اللي ربنا أمرك تبعد عنه، ومتاه الدنيا والحلال فيها كتير».