سرق حقيبة فتاة أجنبية بالقاهرة.. سائق بتطبيق نقل شهير يواجه هذه العقوبة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة من ضبط سائق بتطبيق نقل شهير سرق حقيبة فتاة أجنبية بالقاهرة.



وبإجراء التحريات أمكن ضبطه واعترف بارتكابه الواقعة ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.



عقوبة السرقة في القانون



نصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.



كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.