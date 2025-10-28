توروب يطلب تجديد عقد أحمد عبدالقادر مع الأهلي

كشف الإعلامي محمد شبانة عن تطور جديد داخل النادي الأهلي يتعلق بمستقبل لاعب الفريق أحمد عبدالقادر، وذلك بعد طلب مباشر من المدير الفني الدنماركي ييس توروب لتجديد عقد اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وفي تصريحاته عبر برنامج “نمبر وان” المذاع على قناة CBC، أوضح شبانة أن توروب أبدى إعجابه الشديد بإمكانات عبدالقادر، مؤكدًا أنه يرى في اللاعب عنصرًا مهمًا داخل التشكيلة الأساسية للفريق، سواء في المباريات المحلية أو القارية، ما دفعه لطلب تجديد عقده بشكل رسمي لضمان استمراره داخل القلعة الحمراء لفترة أطول.

وأضاف شبانة أن المدير الفني نقل طلبه إلى وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي، مشددًا على ضرورة الإسراع في حسم ملف اللاعب قبل نهاية الموسم الحالي لتجنب دخول أندية أخرى على خط المفاوضات.

إشادة من توروب بقدرات عبدالقادر

وأشار الإعلامي إلى أن توروب يرى في عبدالقادر لاعبًا يمتلك مهارات فردية وقدرة على صنع الفارق في المباريات الصعبة، مؤكدًا أنه يحتاج إلى مزيد من الدعم النفسي والفني لاستعادة مستواه المعهود. كما طالب الجهاز الفني بتجهيزه بدنيًا بصورة أفضل بعد تعافيه من الإصابات السابقة.

شريف يعود تدريجيًا ويستعد للسوبر

وفي سياق آخر، كشف شبانة أن توروب طلب أيضًا سفر المهاجم محمد شريف مع بعثة الفريق إلى الإمارات استعدادًا لمباراة السوبر المصري المقبلة، رغم عدم جاهزيته الكاملة بعد. وأوضح أن اللاعب بدأ بالفعل الجري حول الملعب ضمن برنامجه التأهيلي تمهيدًا للعودة التدريجية للتدريبات الجماعية.

وأكد شبانة أن المدير الفني يرغب في منح شريف دفعة معنوية كبيرة من خلال تواجده مع زملائه في معسكر الفريق، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني يخطط لاستعادته في أقرب وقت ممكن لدعم الخط الهجومي خلال المباريات المقبلة.



