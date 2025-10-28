قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسرار من داخل الهرم.. زاهي حواس يروي لحظات الرهبة والخوف في ظلام الفراعنة
عبد العاطي وكبير مستشاري ترامب يؤكدان أهمية وقف إطلاق النار في السودان
نجم الزمالك السابق ينتقد محمد السيد: ضجة بلا مستوى
في ذكرى رحيله.. طه حسين بين الأدب والدراما وعبقرية أحمد زكي في "الأيام"
ننشر نص دعوات حضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
ذبحوا طفلاً واستخدموا كفيه للسحر والآثار.. جريمة تهز أسيوط وإحالة القتلة للمفتي
الاحتلال يصادق على بناء 2000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
"رفضت اكتبله كومنت فضربني".. دعوى طلاق بسبب السوشيال ميديا تهز محكمة الأسرة في سوهاج| القصة الكاملة
اجتماع وزاري لتنفيذ رؤية وطنية لمواجهة تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي
روسيا تطلق نموذجا أوليا لطائرة ركاب مصنعة بمكونات محلية
الدعم السريع قتل أكثر من ألفي مواطن بالفاشر يومي الأحد والاثنين..تفاصيل
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الثلاثاء 28-10-2025

محمد عبد الفتاح

ينشر صدى البلد مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة ، والتى تتنوع فيها رحلات القطارات التي تنطلق من أسوان إلى القاهرة وفقاً لنوع القطار.

ويفضل الكثيرون القطارات المكيفة مثل الإسباني أو الروسي التي تقدم رحلة سريعة ومريحة إلى محافظات الصعيد مثل إدفو والأقصر وقنا وسوهاج.

أما بالنسبة للمسافرين إلى القاهرة، فيفضلون استقلال قطارات الـVIP، أو قطارات النوم، أو قطار التالجو، وذلك لسرعتها وراحة رحلاتها مقارنة بباقي القطارات.

 وتتميز هذه القطارات بوقفات أقل في المحطات، مما يقلل من زمن الرحلة ويزيد من الراحة.

مواعيد قطارات الـ VIP

قطار رقم 2011 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 5.15 ويصل الساعة 18.00

قطار رقم 981 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 5.30 صباحا ويصل الساعة 19.35 .

قطار رقم 983 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 7.30 صباحا ويصل 21.40 .

قطار رقم 997 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 20.45 مساء.

تتوافر تذاكر قطارات الـVIP في درجتين، الأولى والثانية.

مواعيد قطار التالجو

قطار رقم 2031 أسوان القاهرة (تالجو) موعد قيامه الساعة 19.00 عصرا.

تتوافر تذاكر قطار التالجو في الدرجتين الأولى والثانية.

مواعيد قطارات النوم

قطار رقم 87 / نوم / أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 17.15 .

قطار رقم 83 / نوم أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 16.20 .

قطار رقم 1089: 19:40 مساءً

قطار رقم 1087: 8:15 مساءً

مواعيد قطارات متنوعة

قطار رقم 81 أسوان القاهرة (تهوية ديناميكية) موعد قيامه الساعة 4.30

قطار رقم 1013 أسوان القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 13.30 ويصل 3.55 .

قطار رقم 1015 أسوان الإسكندرية (تهوية) موعد قيامه الساعة 17.30 عصرا.

قطار رقم 2009 أسوان القاهرة (اسبانى مطور) موعد قيامه الساعة 18.10

قطار رقم 187 السد العالى أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 18.30 مساء.

قطار رقم 1011 أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 23.20 مساء.

قطار رقم 91 السد العالى أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 22.40 مساء.

 تتوافر تذاكر قطار النوم بنظام الكابينة، التي تحتوي على سريرين، وتقدم الوجبات للمسافرين.

وتشهد محطة القطارات توافد للمواطنين لحجز تذاكر القطارات المتعددة، وفقًا للجداول الزمنية التي أقرتها هيئة السكة الحديد بشأن مواعيد السفر، فضلًا عن العائدين من المحافظات الأخرى. 

وتوافد العديد من المواطنين على محطة قطارات أسوان من سكان المراكز والتي تشمل دراو وكوم أمبو وإدفو، لشراء التذاكر بمحطة قطارات أسوان، للتنقل عبر الرحلات المتجهة داخل حدود المحافظة سواء المتجهة إلى مراكز إدفو وكوم أمبو ودراو. 

الضحايا

والد ضحايا جريمة الهرم يفجر مفاجأة في الجنازة: بنتي سليمة لم تتعرض لاعتداء

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28-10-2025

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 بمحلات الصاغة

الواقعة

ساعداه في نقل الطفلين.. التحقيق مع صديق المتهم وسائق التوك توك في جريمة الهرم

صورة أرشيفية

التعليم تنفي إلغاء التقييمات الأسبوعية في المدارس العام المقبل

Gmail

اختراق بيانات ضخم.. تأكيد تسريب كلمات مرور لحسابات Gmail ضمن 183 مليون حساب

زلزال

على بعد 867 كيلومترًا | تفاصيل زلزال شمال مرسي مطروح

بن غفير

أمك من حماس.. عضوة بالكنيست الإسرائيلي توبخ بن غفير

البرتقال

الوقاية من السرطان .. فوائد غير متوقعة للبرتقال

ليلي علوي

ليلى علوي بإطلالة ملكية راقية باللون الأبيض في ختام مهرجان الجونة

رنجة مطبوخة

طريقة عمل رنجة مطبوخة بالصلصة والفحم

وجبات المدرسة للأطفال بتكلفة بسيطة

هل تشتري سيارة الآن؟ خبير ينصح بالانتظار لنهاية العام في هذه الحالة

المستهلك توقف عن الشراء.. خبير يوضح سبب تباطؤ مبيعات سوق السيارات

سبب عدم انخفاض أسعار السيارات المستعملة رغم تراجع الزيرو.. خبير يكشف

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد