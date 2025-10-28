مبارك: انعقاد مجلس جامعة السويس بأبو رديس رسالة للتنمية الشاملة

شارك اللواء الدكتور خالد مبارك ، محافظ جنوب سيناء، في اجتماع مجلس جامعة السويس، الذي عُقد بفرع الجامعة بمدينة أبو رديس.

​

حضر الاجتماع الدكتور أشرف حنيجل، رئيس الجامعة، واللواء اركان حرب هشام شندي، قائد قوات شرق القناة، واللواء هاني خربوش من الهيئة الهندسية لقوات شرق القناة، بالإضافة إلى نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة.



​وفي كلمته، أعرب المحافظ عن سعادته بمشاركة مجلس الجامعة اجتماعه على أرض جنوب سيناء، مؤكدًا أن انعقاد المجلس بمدينة أبو رديس ليس مجرد تغيير لمكان الاجتماع؛ بل رسالة واضحة بأن سيناء جزء أصيل من استراتيجية التنمية الشاملة التي تقودها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على أن استثمار الإنسان هو حجر الزاوية في بناء الجمهورية الجديدة.



​وأوضح المحافظ أن فرع جامعة السويس بأبو رديس يمثل صرحًا علميًا متكاملًا يفتح أبواب المعرفة أمام شباب سيناء؛ ليكونوا قوة فاعلة في بناء المستقبل، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص مائة (100) فدان لإقامة فرع الجامعة بجنوب سيناء كخطوة أولى نحو إنشاء جامعة جنوب سيناء المستقبلية.



​وأضاف محافظ جنوب سيناء أن تنفيذ مشروع الجامعة يتم على أربع مراحل، تشمل إنشاء سبع عشرة 17 كلية في مختلف التخصصات العلمية والهندسية والطبية، إلى جانب مجمع طبي متكامل، ومجمع رياضي، وقاعة مؤتمرات، ومكتبة مركزية، وإسكان جامعي متكامل للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا أهمية الإسراع في الانتهاء من المرحلة الأولى التي تضم كليات: (العلوم، والآداب، والتجارة، والتربية).



​وخلال الاجتماع، تم استعراض أبرز أنشطة جامعة السويس خلال شهر أكتوبر الجاري، ومتابعة الموقف التنفيذي لأعمال الإنشاءات بفرع الجامعة بأبو رديس، إضافة إلى مناقشة الدراسة الخاصة بإنشاء جامعة السويس التكنولوجية بجنوب سيناء، وذلك في إطار دعم التعليم الفني والتكنولوجي الذي يخدم احتياجات التنمية بالمحافظة.



​وفي ختام كلمته، وجّه محافظ جنوب سيناء الشكر والتقدير لرئيس الجامعة و مجلسها الموقر على جهودهم في دعم العملية التعليمية بالمحافظة، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة الكامل لإنجاح رسالة الجامعة واستكمال مراحلها الإنشائية.

