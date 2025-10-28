قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسؤول فلسطيني: مصر تؤدي دورا تاريخيا في دعم القضية ووقف العدوان على غزة
الداخلية تكشف حقيقة ادعاء شخص بالقبض على والده دون وجه حق بالدقهلية
محافظ القاهرة: رفع درجة الاستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار
الرئيس السيسي يصدق على مبادرة "مصر معاكم" لرعاية القصر من أبناء الشهداء والمصابين
ناشط سياسي يشرح مراحل اتفاق السلام.. وجهود مصر في ترسيخها
الرئيس السيسي يُصدق على مبادرة "مصر معاكم" لرعاية القُصَّر من أبناء الشهداء
زاهي حواس: المتحف المصري الكبير رمز لفخر مصر وجسر يربط بين تراثنا العريق و طموحاتنا
وزارة المالية تطلق 6 عملات تذكارية احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير
وضع حجر أساس مشروعين جديدين بالقنطرة غرب باستثمارات 20.5 مليون دولار و4.6 آلاف فرصة عمل
تطعيم لاعبي الأهلي وجهاز الكرة ضد فيروس «A»
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
السعودية وباكستان يتفقان على إطلاق إطار تعاون اقتصادي بين البلدين
محافظات

مجلس جامعة أسوان: قرارات داعمة للبحث العلمي وترسيخ قيم العدالة الاجتماعية

مجلس جامعة اسوان
مجلس جامعة اسوان
محمد عبد الفتاح

عقد مجلس جامعة أسوان اجتماعه رقم (160) برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس الجامعة لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية. 

وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالعزيز مهلل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور أشرف امام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس، وخالد عسران أمين عام الجامعة.

واستهل المجلس جلسته بالوقوف دقيقة حدادًا على روح المرحوم الأستاذ الدكتور عبد المؤمن محمد عبدالرحيم الأستاذ بكلية هندسة الطاقة، الذي رحل بعد مسيرة علمية زاخرة بالعطاء ، وقرر المجلس إطلاق اسمه على المدرج (319) بالكلية تخليدًا لذكراه وتقديرًا لإسهاماته العلمية بجامعة أسوان.

وفي إطار دعم الجامعة لأبنائها من المناطق الحدودية، أعلن الدكتور لؤي سعد الدين نصرت أن المجلس قرر إعفاء الطلاب والطالبات من أبناء مدينة الشلاتين من المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2025-2026 ، مع تسكينهم بالمجان بالمدن الجامعية، في خطوة تعكس اهتمام الجامعة بتحقيق العدالة التعليمية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

جهود جامعية

كما وافق المجلس على إنشاء مجلة علمية تصدرها كلية الطب البيطري تحت عنوان "المجلة الطبية المدارية"وذلك لدعم البحث العلمي ونشر الدراسات المتخصصة التي تخدم قضايا التنمية في مجالات الطب البيطري والعلوم الحيوية.

وأشار الدكتور لؤي سعد الدين نصرت بأننا نسعى في جامعة أسوان إلى تطبيق رؤية القيادة السياسية في بناء الإنسان المصري، من خلال قرارات تُترجم قيم العدالة وتكافؤ الفرص، وتدعم البحث العلمي كركيزة أساسية للتنمية المستدامة، فأبناء الشلاتين وغيرهم من المناطق الحدودية هم جزء أصيل من نسيج الوطن، ويستحقون كل الدعم والرعاية ليكونوا طاقة إيجابية تسهم في نهضة مصر.

كما وافق المجلس أيضاً علي إقامة الملتقى الرياضي الذي تنظمه كلية علوم الرياضة بجامعة أسوان، تعزيزًا للأنشطة الطلابية وتنمية روح المشاركة والتعاون بين طلاب الجامعة.

وشملت قرارات المجلس منح عدد من الدرجات العلمية (ليسانس – بكالوريوس – ماجستير – دكتوراه) للخريجين والباحثين بمختلف الكليات، بالإضافة إلى تعيين وترقية عدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم دعمًا لمسيرة التطوير الأكاديمي والبحثي داخل الجامعة.

اسوان اخبار محافظة اسوان محافظة اسوان

