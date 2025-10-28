رفع 500 حالة إشغال ومراجعة تراخيص المحال التجارية بمدينة أسوان

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان، حملة مكبرة على الأسواق بالأحياء المختلفة حيث أسفرت عن رفع أكثر من 500 حالة إشغال ، ومصادرة المضبوطات المتنوعة ، مع هدم وإزالة 8 أكشاك عشوائية مخالفة كان يدير بعض منها جنسيات غير مصرية ، وذلك فى إطار مواجهة جميع أشكال العشوائية والتعديات على حرم الطريق العام .

وشهدت جهود الحملة مشاركة فعالة من الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء محمد ممدوح مساعد مدير الأمن ، ونواب رئيس المدينة ، ورؤساء الأحياء ، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة من السيارات واللوادر .

رفع الإشغالات

وأكد الدكتور إسماعيل كمال أن هذه الحملات تأتى ضمن خطة شاملة تتبناها المحافظة لتحقيق الانضباط الحضارى بالشارع الأسوانى بما يعكس الصورة اللائقة لعروس المشاتى ، مشدداً على استمرار المتابعة اليومية للمواجهة الحازمة من خلال مواجهة لكافة أشكال الإشغالات والمخالفات والتعديات على الطرق والأرصفة والممتلكات العامة ، مع تطبيق القانون على جميع المخالفين للحفاظ على بيئة نظيفة وصحية للمواطنين .

وجاءت هذه الحملة تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتكثيف الجهود الميدانية لمراجعة تراخيص المحال التجارية، والتأكد من الإلتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية حفاظاً على أرواح المواطنين ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أى منشأة مخالفة ، إلى جانب رفع الإشغالات والمخلفات وتحسين مستوى النظافة العامة بمختلف المراكز والمدن .