قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«أمك اشترتها».. كيف تحولت من مصطلح إلى ظاهرة سياسية؟
باحث: كسوف كلي تاريخي للشمس في 2027 يجذب أنظار العالم إلى الأقصر
حتى لا تحدث مشاكل.. الأزهر للفتوى ينصح الزوجات بهذا الفعل مع الزوج
إصابة 3 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل وربع نقل بالدقهلية
محافظ القاهرة: بدء تسكين الباعة في سوق العتبة المطور| صور
وزيرة التنمية المحلية: 50 مليون جنيه تكلفة المرحلة الأولى لمشروع سوق العتبة
مزاعم تغيير الجنس.. المحاكمات تطارد من يتنمر على زوجة الرئيس الفرنسي
وزير الرياضة يكشف لـ صدي البلد عن حقيقة استقالة حسين لبيب من رئاسة الزمالك
الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع طب القاهرة وهيئة التأمين الصحي
رقص بملابس خادشة.. القبض على بلوجر جديدة في الإسكندرية
تقرير.. لماذا يقع الفرنسيون في غرام المصري القديم حتى اليوم؟
وزارة الصناعة: معرض سلبي لعرض الاحتياجات الاستيرادية وقدرات التصنيع المحلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رفع 500 حالة إشغال ومراجعة تراخيص المحال التجارية بمدينة أسوان

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان، حملة مكبرة على الأسواق بالأحياء المختلفة حيث أسفرت عن رفع أكثر من 500 حالة إشغال ، ومصادرة المضبوطات المتنوعة ، مع هدم وإزالة 8 أكشاك عشوائية مخالفة كان يدير بعض منها جنسيات غير مصرية ، وذلك فى إطار مواجهة جميع أشكال العشوائية والتعديات على حرم الطريق العام .

وشهدت جهود الحملة مشاركة فعالة من الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء محمد ممدوح مساعد مدير الأمن ، ونواب رئيس المدينة ، ورؤساء الأحياء ، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة من السيارات واللوادر .

رفع الإشغالات

وأكد الدكتور إسماعيل كمال أن هذه الحملات تأتى ضمن خطة شاملة تتبناها المحافظة لتحقيق الانضباط الحضارى بالشارع الأسوانى بما يعكس الصورة اللائقة لعروس المشاتى ، مشدداً على استمرار المتابعة اليومية للمواجهة الحازمة من خلال مواجهة لكافة أشكال الإشغالات والمخالفات والتعديات على الطرق والأرصفة والممتلكات العامة ، مع تطبيق القانون على جميع المخالفين للحفاظ على بيئة نظيفة وصحية للمواطنين .

وجاءت هذه الحملة تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتكثيف الجهود الميدانية لمراجعة تراخيص المحال التجارية، والتأكد من الإلتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية حفاظاً على أرواح المواطنين ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أى منشأة مخالفة ، إلى جانب رفع الإشغالات والمخلفات وتحسين مستوى النظافة العامة بمختلف المراكز والمدن .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28-10-2025

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر

صورة أرشيفية

بعد مأساة طفلة العرسة.. القوارض تهاجم قرى في سوهاج وسط صرخات الأهالي

الحاجة نبيلة تقبل عمرو أديب

الحاجة نبيلة تُقبِّل عمرو أديب على الهواء.. والإعلامي: واحدة هنا كمان| فيديو

ترشيحاتنا

لحظة الاعتداء على سيدة وابنائهم بالغربية

أمن الغربية يفحص واقعة الاعتداء على سيدة أرملة وأبنائها بكفر الزيات

صورة أرشيفية

إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارتين بالغربية

بسبب إفتراش فاترينه سجائر.. القبض على المتهم بالتعدى على شخص ووالده بالدقهلية

بسبب فاترينة سجائر.. القبض على متهم بالتعدى على شخص ووالده بالقليوبية

بالصور

طب القوات المسلحة مؤتمرها الثاني بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء

كلية الطب بالقوات المسلحة تنظم المؤتمر الطبي الثاني بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء فى مختلف التخصصات الطبية
كلية الطب بالقوات المسلحة تنظم المؤتمر الطبي الثاني بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء فى مختلف التخصصات الطبية
كلية الطب بالقوات المسلحة تنظم المؤتمر الطبي الثاني بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء فى مختلف التخصصات الطبية

الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع طب القاهرة وهيئة التأمين الصحي

إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع طب القاهرة والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل وتنظم المؤتمر العاشر للطب النفسي
إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع طب القاهرة والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل وتنظم المؤتمر العاشر للطب النفسي
إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع طب القاهرة والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل وتنظم المؤتمر العاشر للطب النفسي

جمعية المحاربين القدماء تنظم مهرجانًا رياضيًا احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر

جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر
جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر
جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

10 تغييرات تحدث للجسم عند تناول القهوة صباحًا

10 تغييرات تحدث للجسم عند تناول القهوة صباحًا
10 تغييرات تحدث للجسم عند تناول القهوة صباحًا
10 تغييرات تحدث للجسم عند تناول القهوة صباحًا

فيديو

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد