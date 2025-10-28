قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أسوان.. تركيب شاشات بـ 14موقعا لمشاهدة افتتاح المتحف المصرى الكبير

المتحف المصرى
محمد عبد الفتاح

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أن الحدث التاريخى الذي ستشهده مصر فى مطلع الشهر المقبل ، والمتمثل فى الإفتتاح الرسمى للمتحف المصري الكبير ، يمثل علامة فارقة فى مسيرة الدولة المصرية نحو بناء الجمهورية الجديدة تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى ، الذى يقود نهضة شاملة تمتد لتشمل مختلف القطاعات ، وفى مقدمتها القطاع الثقافى والسياحى .

وأشار المحافظ إلى أن إفتتاح هذا الصرح العالمى يعكس الرؤية المستنيرة للدولة المصرية فى الحفاظ على الهوية الوطنية وصون التراث الإنسانى من خلال تنفيذ أحد أضخم المشاريع الثقافية والسياحية على مستوى العالم ، والذى سيضم آلاف القطع الأثرية النادرة التى تجسد عظمة الحضارة المصرية القديمة وتاريخها الممتد عبر العصور .

وأوضح الدكتور إسماعيل كمال إلى أن الإفتتاح سيشهد إحتفالاً عالمياً يليق بمكانة مصر الدولية ، وبما تمتلكه من تراث فريد يجعلها قبلة للثقافة والسياحة في العالم أجمع ، مكلفاً الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بضرورة التنسيق لتركيب شاشات عرض ضخمة فى الميادين الرئيسية وأمام المعابد والمناطق الأثرية والمزارات السياحية ، ولمن يرغب من الفنادق المختلفة لإتاحة الفرصة لمشاهدة ومتابعة هذا الحدث التاريخى الذي يعد فخراً لمصر ولجميع المصريين ، ورسالة سلام وحضارة من أرض الكنانة إلى العالم بأسره .

المتحف المصرى

ولفت إلى أنه تم إختيار 14 موقع بالمدن السياحية بإشراف من المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ لوضع الشاشات بها والتى تضم فى مدينة أسوان ( أمام مبنى ديوان عام المحافظة ، وميدان حديقة فريال ، وميدان نادى أسوان الرياضى ، وأمام مبنى مديرية التنظيم والإدارة بمنطقة المحمودية ، وطريق السادات بجوار مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ) .

وفى مدينة كوم أمبو سيتم وضع الشاشات ( بميدان المعبد ، وميدان الكورنيش ، وميدان النافورة بجوار جامع النصر بحى وسط المدينة ، فضلاً عن ميدان نادى الشعب بنهاية الكوبرى العلوى بحى شرق المدينة ) .

وفى مدينة إدفو ( بميدان المعبد بسور سنترال إدفو ، وبجوار مركز شباب مدينة إدفو بالكورنيش ، وميدان النصب التذكارى بشرق الكوبرى ، وميدان الكوبرى بسور مبنى الأحياء بالوحدة المحلية ) .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

طب القوات المسلحة مؤتمرها الثاني بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء

الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع طب القاهرة وهيئة التأمين الصحي

جمعية المحاربين القدماء تنظم مهرجانًا رياضيًا احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر

10 تغييرات تحدث للجسم عند تناول القهوة صباحًا

