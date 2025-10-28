الأكاديمية الوطنية للتدريب تواصل برنامجها بجامعة أسوان لتعزيز وعي الشباب

تواصل الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب تنفيذ فعاليات البرنامج التدريبي بجامعة أسوان، وذلك بحضور ومتابعة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، حيث انطلقت الدورة التدريبية وتستمر حتى يوم الخميس القادم.

وشهد اليوم الثالث من البرنامج مجموعة من المحاضرات المتخصصة، تضمنت محاضرة بعنوان "المسؤولية المالية والاقتصادية" قدمتها الدكتورة منى النجار، مدرب بالأكاديمية الوطنية للتدريب، تلتها محاضرتان ألقاهما الدكتور محمد سالمان، جاءت الأولى بعنوان "المسؤولية العلمية والبحثية" والثانية "المسؤولية السياسية والمدنية"فيما اختُتم اليوم بمحاضرة ثرية قدمتها الدكتورة صباح الطباخ تحت عنوان "العالمية والتطوعية"

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، رئيس جامعة أسوان، على أهمية تمكين الشباب والاستثمار في عقولهم باعتباره الطريق نحو بناء مستقبل قوي ومستدام، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تمثل خطوة رائدة في مشروع مصر القومي للاستثمار في الإنسان، من خلال إعداد جيل واعٍ وقادر على تحمّل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في تنمية المجتمع.

جهود جامعية

من جانبه أوضح الدكتور محمد سالمان مدرب بالأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب، أن الأكاديمية تقدم من خلال هذه الدورات التدريبية برنامجًا متكاملًا لتأهيل طلاب الجامعات المصرية في مختلف مجالات المسؤولية، عبر عشرة محاور رئيسية تهدف إلى تنمية مهاراتهم وفهمهم لاحتياجات سوق العمل والتحديات الاقتصادية والمشروعات القومية، إلى جانب استكشاف مفاهيم التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتطوير قدراتهم على التفكير النقدي والإبداعي لمواكبة متطلبات العصر.

وكان قد وافق مجلس جامعة اسوان على إنشاء مجلة علمية تصدرها كلية الطب البيطري تحت عنوان "المجلة الطبية المدارية"وذلك لدعم البحث العلمي ونشر الدراسات المتخصصة التي تخدم قضايا التنمية في مجالات الطب البيطري والعلوم الحيوية.

وأشار الدكتور لؤي سعد الدين نصرت بأننا نسعى في جامعة أسوان إلى تطبيق رؤية القيادة السياسية في بناء الإنسان المصري، من خلال قرارات تُترجم قيم العدالة وتكافؤ الفرص، وتدعم البحث العلمي كركيزة أساسية للتنمية المستدامة.