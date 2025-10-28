الكشف وإجراء العمليات البيطرية على 3497 رأس حيوانية فى القافلة الطبية بمدينة الحمام

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اعمال القافلة البيطرية لقرية ٢٧ بقري بنجر السكر والقرى المحيطة بالحمام ، وذلك بالتعاون بين كلية الطب البيطري بجامعة مطروح ومديرية الطب البيطري بمطروح .

يأتى ذلك في إطار جهود المشاركة المجتمعية والخدمات العلمية للجامعة لخدمة المجتمع المحلى والحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وذلك تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور عمرو المصري رئيس جامعة مطروح.

أوضح دكتور سامي محمد عمار مدير مديرية الطب البيطري بمطروح ان القافلة التوعوية والعلاجية اقيمت في قرية ٢٧ التابعة لادارة الحمام البيطرية وتم خلالها الكشف واجراء العمليات البيطرية لإجمالى 3497 رأس حيوانية ، بالاضافة الى توزيع 500 كيلو علف دواجن على المربين وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة.

حيث تم بمشاركة أساتذة وباحثى كلية الطب البيطري وخبراء واطباء مديرية الطب البيطري تنظيم قافلة توعوية للمربين ولاصحاب المزارع الحيوانية والداجنة وتم خلالها التوعية بأهمية التحصينات الدورية. والتغذية السليمة للحيوانات والدواجن و أهمية الفحص البيطري عند ظهور أي أعراض اشتباه بمرض خاصة التوعية عن مرض الحمى القلاعية واھمية التحصين للحفاظ على الثروة الحيوانية وتم تجريع 1160 رأس أغنام و ماعز و 390 رأس تجريع ابقار و جاموس وكشف على 950 حالة باطنة ،و 8 حالات التهاب ضرع و جراحة ،و 15 حالة التهاب جلد ، و8 حالات عرج ،و 28 حالة غسيل رحم، و 15 حالة تأخر الحمل ، و 160 حالة تجريع خيول و 195 حالة طفيليات خارجيه ، و 80 حالة رش للقراد والحشرات الخارجية، و 400 حالة امراض دواجن ، و 8 حالات باطنة فى الخيول، و 12 حالة تلبك معوى و سوء هضم، و 64 حالة علاج للديدان الكبدية و ديدان الكرش واحد حالة غرغرينا فى الضرع ، و3 حالات خراج فى البقر.