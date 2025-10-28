معاً ضد الفساد .. مبادرة رياضية لمنطقة مطروح الأزهرية

أطلقت منطقة مطروح الأزهرية حزمة متنوعة من الدورات والمنافسات الرياضية والشعارات التوعوية ضمن فعاليات مبادرة "معاً ضد الفساد"، بهدف ترسيخ قيم النزاهة والشفافية ومكافحة هذه الآفة في المجتمع الأزهري والمحلي.

وشهدت الفعاليات إقبالاً كبيراً ومشاركة فاعلة من طلاب وطالبات المعاهد الأزهرية.

وتضمنت الفعاليات تنظيم دورات رياضية في ألعاب جماعية وفردية مختلفة، بالإضافة إلى ماراثونات جرت في ساحات المعاهد، وجميعها هدفت إلى ترسيخ قيم الروح الرياضية، واللعب النظيف، والعمل الجماعي كركائز أساسية للنزاهة ومكافحة الفساد. بالتوازي مع الأنشطة الرياضية.

وقام الطلاب بتصميم ورفع شعارات قوية ومُلهمة تحمل رسائل مباشرة ضد الفساد، وذلك لتبسيط مفهوم النزاهة وغرسها كمنهج حياة، كما تم عقد لقاءات توعوية ربطت بين الأخلاق الرياضية والقيم المجتمعية النبيلة التي يحث عليها الدين الإسلامي، مؤكدة أن مكافحة الفساد تبدأ من السلوك الفردي.

وأكد عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، أن هذه المبادرة الرياضية تُمثل "خطوة هامة في بناء الوعي وتحصين أبنائنا"، مشيراً إلى أن الأزهر الشريف يولي اهتماماً بالغاً لغرس القيم والأخلاق الحميدة في نفوس طلابه.

وأضاف سالم: "إن الأنشطة الرياضية بصفاءها ونزاهتها هي خير وسيلة لترسيخ مبادئ الشفافية والعدل التي هي صلب رسالتنا.

المبادرة استراتيجية راسخة لتحصين أبنائنا ضد الفساد، ونشر قيم النزاهة والشفافية، لتربية جيل يرفض الفساد قولاً وفعلاً."