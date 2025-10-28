كثافات مرورية بعد اصطدام أتوبيس بالحاجز الخرساني بالطريق السياحي

شهد الطريق السياحي اتجاه المنيب حالة من الكثافات المرورية وتعطل الطريق بعد اصطدام أتوبيس نقل عام بالحاجز الخرساني بعد محاولة مفاداة الاصطدام بسيارة نقل.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق السياحي في اتجاه المنيب، انتقلت على الفور قوات الأمن ورجال المرور إلى مسرح الحادث مدعومين بسيارات الإسعاف تحسبا لوقوع إصابات.

وتبين من الفحص اصطدام أتوبيس نقل عام بالحاجز الخرساني الفاصل بين الاتجاهين حيث كان يحاول مفاداة الاصطدام بسيارة نقل ما أدة لحدوث تهشم بمقدمة الأتوبيس، ويفحص رجال الأمن وجود مصابين من عدمه.

ويتولى رجال المرور تسيير حركة الطريق حيث ترفع الأوناش المرورية آثار الحادث لتخفيف الكثافات وإعادة الحركة للطريق.