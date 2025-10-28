إطلاق الحزمة الثانية من الإصلاحات الضريبية لتحسين بيئة الأعمال ودعم السيولة قريبا

أعلن الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، أن الحكومة تستعد لإطلاق الحزمة الثانية من الإصلاحات الضريبية خلال الفترة المقبلة، والتي ستركز على تحسين بيئة الأعمال للمستثمرين الحاليين والجدد من خلال تبسيط الإجراءات، وتعزيز سرعة الخدمات الضريبية، ودعم سيولة الشركات لضمان استقرار وتوقع السياسات الاقتصادية.

وأوضح كوجك خلال لقائة بالجمعية المصرية البريطانية مساء اليوم الثلاثاء أن الحزمة الجديدة ستشمل تبسيط طبقات الضرائب وتقليل التداخلات، إلى جانب تعديلات تشريعية تهدف إلى تشجيع الاستقرار وجذب المزيد من الاستثمارات المنتجة. وأضاف أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار على تنفيذ نحو 29 إجراءً مشتركًا لتسهيل حركة التجارة والجمارك، ودعم مجتمع الأعمال.

وأشار الوزير إلى أن الإصلاحات الجديدة ستُحدث نقلة نوعية في بيئة الاستثمار، مؤكداً أن الحكومة تسعى إلى بناء نظام ضريبي موحّد وشفاف، يواكب المعايير العالمية ويضمن العدالة التنافسية بين جميع الكيانات الاقتصادية.