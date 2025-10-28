قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تلميذ يكسر أسنان زميله بمدرسة في القليوبية بسبب تكليف من معلمة
ماذا يحدث لكبار السن عند شرب القهوة؟ دراسات تكشف الفوائد والمخاطر
عارفيني وهيفضحوني.. مرتكب جريمة الهرم يبرر قـ.تله للأطفال الثلاثة بعد أمهم
بريطانيا توقع صفقات استثمارية بـ6.4 مليار جنيه مع السعودية
اللُغز الغائب| جريمة هزت الرأي العام .. لماذا تخلص شيطان الهرم من الأم وأطفالها الثلاثة؟
مصر تتصدر جدول ميداليات دورة الألعاب الشاطئية للقدرات الرياضية بتركيا
محمد السيد يطلب 10 ملايين جنيه سنويًا لتجديد عقده مع الزمالك
مصدر مسؤول لـ"صدى البلد": الطب البيطري بسوهاج يدشن خطة عاجلة لمكافحة الكائنات المفترسة
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف رفح الفلسطينية
تاون جاس : لا تنزعجوا من رائحة الغاز بعد العاشرة مساء اليوم الثلاثاء
الجامعة العربية تدين الجرائم المروعة ضد المدنيين في الفاشر وتدعو إلى وقف فوري للقتال
فتح: مصر تبذل جهدا كبيرا لضمان استكمال تنفيذ الاتفاق ومنع العودة إلى الحرب
اقتصاد

إطلاق الحزمة الثانية من الإصلاحات الضريبية لتحسين بيئة الأعمال ودعم السيولة قريبا

أحمد كجوك
أحمد كجوك
ولاء عبد الكريم

أعلن الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، أن الحكومة تستعد لإطلاق الحزمة الثانية من الإصلاحات الضريبية خلال الفترة المقبلة، والتي ستركز على تحسين بيئة الأعمال للمستثمرين الحاليين والجدد من خلال تبسيط الإجراءات، وتعزيز سرعة الخدمات الضريبية، ودعم سيولة الشركات لضمان استقرار وتوقع السياسات الاقتصادية.

وأوضح كوجك خلال لقائة بالجمعية المصرية البريطانية مساء اليوم الثلاثاء  أن الحزمة الجديدة ستشمل تبسيط طبقات الضرائب وتقليل التداخلات، إلى جانب تعديلات تشريعية تهدف إلى تشجيع الاستقرار وجذب المزيد من الاستثمارات المنتجة. وأضاف أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار على تنفيذ نحو 29 إجراءً مشتركًا لتسهيل حركة التجارة والجمارك، ودعم مجتمع الأعمال.

وأشار الوزير إلى أن الإصلاحات الجديدة ستُحدث نقلة نوعية في بيئة الاستثمار، مؤكداً أن الحكومة تسعى إلى بناء نظام ضريبي موحّد وشفاف، يواكب المعايير العالمية ويضمن العدالة التنافسية بين جميع الكيانات الاقتصادية.

المالية الإصلاحات الضريبية المستثمرين الجمعية المصرية البريطانية السياسات الاقتصادية الخدمات الضريبية

أنا اتجوزت مامتكم.. اعترافات صادمة لمرتكب جريمة الهرم بعد 12 ساعة تحقيقات

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

خلص عليها بعد 3 شهور زواج.. ننشر صورة عروس جسر السويس ضحية غدر زوجها

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

رسمياً.. مجلس الوزراء يُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بقـ ـتـ ـل والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بإنهاء حياة والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها

فيريرا يعقد محاضرة بالفيديو للاعبي الزمالك قبل مواجهة البنك الأهلي

بعد 6 أشهر حبس.. أول ظهور لمجدي شطة على مواقع التواصل الاجتماعي

آرني سلوت يصدم حسام حسن بشأن محمد صلاح| إيه الحكاية

ماذا يحدث لكبار السن عند شرب القهوة؟ دراسات تكشف الفوائد والمخاطر

هل تشتري سيارة الآن أم تنتظر لنهاية العام؟.. خبير يكشف وضع السوق

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة في المنزل خطوة بخطوة

طريقة عمل البيتزا في البيت مثل المطاعم

امرأة كورية تنفق 300 مليون وون على 400 عملية تجميل خلال 15 عاما

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

