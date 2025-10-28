مستشار وزير المالية: العملات التذكارية للمتحف المصري الكبير تخليد للحضارة المصرية

أكد الدكتور شريف حازم منصور، مستشار وزير المالية للشؤون الهندسية، أن العملات التذكارية الخاصة بافتتاح المتحف المصري الكبير تمثل خطوة هامة في تخليد أحد أبرز الأحداث الثقافية في تاريخ مصر الحديث، مشيرًا إلى أن هذه العملات صُممت بعناية فائقة لتجسيد رموز وعناصر أثرية فريدة من مقتنيات المتحف، وتعكس عراقة الحضارة المصرية.

احتفال دائم بالمتحف المصري الكبير

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، قال شريف حازم: "مبروك علينا جميعًا افتتاح المتحف المصري الكبير، فهو تخليد للأبد".

وأوضح أن تصميم وإصدار العملات التذكارية جاء بمشاركة نخبة من أساتذة علوم المصريات، لاختيار أفضل وأهم القطع الأثرية التي تعبر عن حضارة مصر العريقة. وأضاف أن كل الصور والعناصر الأثرية على العملات تم انتقاؤها بعناية شديدة، لتكون بمثابة نافذة تُظهر للجيل الحالي والمستقبلي عظمة التاريخ المصري.

قيمة العملات التذكارية

أوضح مستشار وزير المالية أن سعر العملة التذكارية يعتمد على عدة عوامل، أهمها:

نوع ووزن المعدن المستخدم، سواء ذهب أو فضة.

القيمة التاريخية للعملة، المرتبطة بحدث افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأشار إلى أن هذا الحدث يعتبر تاريخيًا وعالميًا، نظرًا لأن المتحف يُعد أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، ويضم أهم المقتنيات الأثرية التي تحكي قصة مصر عبر آلاف السنين.

إصدارات تذكارية جديدة

كشف شريف حازم عن خطط وزارة المالية لإصدار عملات تذكارية جديدة بمناسبة مرور 150 عامًا على جريدة الأهرام و100 عام على مجلة روز اليوسف.

وأشار إلى أن الهدف من هذه الإصدارات هو توثيق الأحداث والشخصيات التاريخية البارزة في تاريخ مصر الحديث، لتظل محفورة في الذاكرة الوطنية من خلال هذه الرموز المالية والثقافية.

رسالة للحضارة المصرية

أكد مستشار وزير المالية أن العملات التذكارية ليست مجرد قطع معدنية، بل هي أداة لتخليد التاريخ ونقل الإرث الحضاري للأجيال القادمة، معبّرًا عن فخره بما تحقق من إنجازات ثقافية وطنية. وأضاف أن هذه المبادرة تعكس مدى حرص الدولة على الحفاظ على التراث المصري وإبرازه للعالم، ليكون المتحف المصري الكبير رمزًا عالميًا للحضارة المصرية العريقة.