قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يصدق على مبادرة لرعاية القصر من أبناء شهداء ومصابي العمليات العسكرية
مسؤول فلسطيني: مصر تؤدي دورا تاريخيا في دعم القضية ووقف العدوان على غزة
الداخلية تكشف حقيقة ادعاء شخص بالقبض على والده دون وجه حق بالدقهلية
محافظ القاهرة: رفع درجة الاستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار
الرئيس السيسي يصدق على مبادرة "مصر معاكم" لرعاية القصر من أبناء الشهداء والمصابين
ناشط سياسي يشرح مراحل اتفاق السلام.. وجهود مصر في ترسيخها
الرئيس السيسي يُصدق على مبادرة "مصر معاكم" لرعاية القُصَّر من أبناء الشهداء
زاهي حواس: المتحف المصري الكبير رمز لفخر مصر وجسر يربط بين تراثنا العريق و طموحاتنا
وزارة المالية تطلق 6 عملات تذكارية احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير
وضع حجر أساس مشروعين جديدين بالقنطرة غرب باستثمارات 20.5 مليون دولار و4.6 آلاف فرصة عمل
تطعيم لاعبي الأهلي وجهاز الكرة ضد فيروس «A»
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مستشار وزير المالية: العملات التذكارية للمتحف المصري الكبير تخليد للحضارة المصرية

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد الدكتور شريف حازم منصور، مستشار وزير المالية للشؤون الهندسية، أن العملات التذكارية الخاصة بافتتاح المتحف المصري الكبير تمثل خطوة هامة في تخليد أحد أبرز الأحداث الثقافية في تاريخ مصر الحديث، مشيرًا إلى أن هذه العملات صُممت بعناية فائقة لتجسيد رموز وعناصر أثرية فريدة من مقتنيات المتحف، وتعكس عراقة الحضارة المصرية.

احتفال دائم بالمتحف المصري الكبير

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، قال شريف حازم: "مبروك علينا جميعًا افتتاح المتحف المصري الكبير، فهو تخليد للأبد".

وأوضح أن تصميم وإصدار العملات التذكارية جاء بمشاركة نخبة من أساتذة علوم المصريات، لاختيار أفضل وأهم القطع الأثرية التي تعبر عن حضارة مصر العريقة. وأضاف أن كل الصور والعناصر الأثرية على العملات تم انتقاؤها بعناية شديدة، لتكون بمثابة نافذة تُظهر للجيل الحالي والمستقبلي عظمة التاريخ المصري.

قيمة العملات التذكارية 

أوضح مستشار وزير المالية أن سعر العملة التذكارية يعتمد على عدة عوامل، أهمها:

نوع ووزن المعدن المستخدم، سواء ذهب أو فضة.

القيمة التاريخية للعملة، المرتبطة بحدث افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأشار إلى أن هذا الحدث يعتبر تاريخيًا وعالميًا، نظرًا لأن المتحف يُعد أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، ويضم أهم المقتنيات الأثرية التي تحكي قصة مصر عبر آلاف السنين.

إصدارات تذكارية جديدة 

كشف شريف حازم عن خطط وزارة المالية لإصدار عملات تذكارية جديدة بمناسبة مرور 150 عامًا على جريدة الأهرام و100 عام على مجلة روز اليوسف.
وأشار إلى أن الهدف من هذه الإصدارات هو توثيق الأحداث والشخصيات التاريخية البارزة في تاريخ مصر الحديث، لتظل محفورة في الذاكرة الوطنية من خلال هذه الرموز المالية والثقافية.

رسالة للحضارة المصرية

أكد مستشار وزير المالية أن العملات التذكارية ليست مجرد قطع معدنية، بل هي أداة لتخليد التاريخ ونقل الإرث الحضاري للأجيال القادمة، معبّرًا عن فخره بما تحقق من إنجازات ثقافية وطنية. وأضاف أن هذه المبادرة تعكس مدى حرص الدولة على الحفاظ على التراث المصري وإبرازه للعالم، ليكون المتحف المصري الكبير رمزًا عالميًا للحضارة المصرية العريقة.

المتحف المصري الكبير المتحف المصري وزير المالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

صورة أرشيفية

بعد مأساة طفلة العرسة.. القوارض تهاجم قرى في سوهاج وسط صرخات الأهالي

العروس الضحية وزوجها المتهم

خلص عليها بعد 3 شهور زواج.. ننشر صورة عروس جسر السويس ضحية غدر زوجها

حسين لبيب

تامر عبد الحميد: حسين لبيب يتقدم باستقالته من رئاسة نادي الزمالك

ترشيحاتنا

شوبير

كارثة كبيرة بتركيا.. شوبير يطالب بالكشف عن نتائج قضية المراهنات في الكرة المصرية

الخطيب

الخطيب: ياسين منصور كان سيترشح على منصب الرئيس إذا لم أعدل عن قراري

خوان بيزيرا يشارك في تصوير إعلان

لاعب الزمالك البرازيلي يشارك في تصوير إعلان.. تفاصيل

بالصور

طريقة عمل البسبوسة الأصلية أفضل من المحلات

طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات

طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة

طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة
طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة
طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة

سهلة التنفيذ.. طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها

طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها
طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها
طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها

مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك

مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك
مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك
مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك

فيديو

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد