ناقد رياضي: الأهلي خلّص مع محمد حمدي للانضمام للفريق بعد نهاية عقده مع بيراميدز
نجم الزمالك السابق يكشف حقيقة شرب لاعبي الفريق لـ «الشيشة»
الوزراء: تطوير سوق العتبة عملية شاملة لتحقيق سيولة مرورية وتوفيق أوضاع الباعة
مواعيد النقل العام والمترو والقطارات بعد تطبيق التوقيت الشتوي
بعد تحرّك نقابة المهندسين ضد مُرشحين «مُنتحلي صفة».. كيف يواجه القانون جرائم تزوير المستندات؟
بكل قوة .. «الغندور» يكشف محاولات الأهلي لضم نجم بيراميدز
عقب التراجع.. أسعار الدولار اليوم الأربعاء 28-10-2025
خلال تجمع دولي.. رئيس القابضة للمطارات: نحلم في مصر بمدينة المطار المتكامل تجاري وترفيهي
عايز أحفظ القرآن.. محمد سامي: قررت أخصص جزءا من فلوسي للصدقات
السياحة والآثار: لا تطوع ولا تذاكر لحفل افتتاح المتحف الكبير
الحكومة: المرحلة الأولى من تطوير سوق العتبة تكلفتها 50 مليون جنيه
دار الإفتاء: الرشوة محرمة شرعا وتعد أبشع صور أكل أموال الناس بالباطل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

برج الميزان.. حظك اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025.. تتطور الصداقة

برج الميزان
برج الميزان
حياة عبد العزيز

يحتفل مواليد برج الميزان بعيد ميلادهم في الفترة من 24 سبتمبر إلى 23 أكتوبر، ويتميز أصحاب هذا البرج بشخصيات عادلة تنحاز دومًا للحق، يناصرون المظلومين، ويرفضون الوساطات، كما يتمتعون بقدرة كبيرة على فهم الأمور من مختلف الزوايا.

فيما يلي نستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، إضافة إلى أبرز التوقعات على المستويات العاطفية، الصحية، المهنية والمالية خلال الفترة المقبلة.

مشاهير برج الميزان

يُعد كل من محمد منير، عمرو دياب، شيرين عبد الوهاب، وعمر كمال من أبرز مواليد برج الميزان.

برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025

الإنصات يُساعد على حل الخلافات الصغيرة في المنزل والعمل. اتخذ خطوات هادئة ومدروسة نحو هدفك. تتعزز الصداقات بالاحترام. الصبر والجهد الدؤوب سيجلبان تقدمًا مُرضيًا وفرصًا جديدة وأيامًا أكثر إشراقًا.

برج الميزان وحظك اليوم مهنيًا

قليل من التخطيط اليوم يوفر الوقت غدًا. تجنب القرارات المتسرعة؛ راجع الحقائق قبل الالتزام. طريقة تفكيرك النزيهة تساعدك على حل الخلافات الصغيرة وكسب الاحترام. استخدم ثقتك بنفسك لطلب الدعم عند الحاجة، وواصل العمل.  

برج الميزان اليوم عاطفيًا

  مفاجأة صغيرة أو رسالة لطيفة ستُسعد شريكك، ينبغي على الميزان العازب الانضمام إلى المساحات الاجتماعية الهادئة والابتسام؛ فقد تتطور الصداقة إلى شيء أكبر. اجعل الصبر والاحترام محور كل تفاعل. 

برج الميزان اليوم صحيًا

 قد تُصاب بمشاكل في الصدر، بينما قد تشتكي النساء أيضًا من أمراض العظام. قد تقع حوادث خطيرة، لذا عليك توخي الحذر أثناء القيادة أو المشاركة في رياضات المغامرات. تجنب الألعاب الخطرة تمامًا اليوم. لا ترفع أشياء ثقيلة اليوم.

توقعات برج الميزان للفترة المقبلة

 فعلٌ صغيرٌ مُفيد، كتحضير الشاي أو مشاركة الوقت، له معنى أكبر من اللفتات الكبيرة. إذا كنتَ أعزبًا، فكن ودودًا وأظهر اهتمامًا حقيقيًا بالآخرين دون ضغط، تجنّب التعليقات اللاذعة، واختر اللطف. السلوك المتسق والمدروس يبني الثقة بثبات. 

برج الميزان حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم الميزان وحظك اليوم

ضحايا جريمة الهرم

أنا اتجوزت مامتكم.. اعترافات صادمة لمرتكب جريمة الهرم بعد 12 ساعة تحقيقات

وزيرة التنمية المحلية

استبعاد 15 مسئولا.. حركة تغييرات كبري تشمل 162 قيادة بالمحليات

العروس الضحية وزوجها المتهم

خلص عليها بعد 3 شهور زواج.. ننشر صورة عروس جسر السويس ضحية غدر زوجها

جريمة

اللُغز الغائب| جريمة هزت الرأي العام .. لماذا تخلص شيطان الهرم من الأم وأطفالها الثلاثة؟

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

رسمياً.. مجلس الوزراء يُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بقـ ـتـ ـل والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بإنهاء حياة والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها

حالة الطقس

ظاهرة خطيرة في الصباح.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا

البابا تواضروس الثاني

البابا تواضروس يكشف تفاصيل هامة عن المؤتمر السادس لمجلس الكنائس العالمي

شريف عامر

شريف عامر: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث لا يتكرر عالميًا.. مصر على موعد مع التاريخ

المتحف المصري الكبير

شريف عامر يطلب جولة خاصة في المتحف المصري الكبير.. والرئيس التنفيذي: تنور في أي وقت

فورد تشوق لسياراتها توروس 2026 الجيل الجديد كليا

طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج .. وصفة شرقية لا تقاوم

يشبهان بعضهما جدا.. قصة زوجين صينيين ظنهما الناس توأما بسبب تطابق ملامحهما

هل غسيل السيارة في فصل الشتاء عادة صحيحة أم خطأ؟

السبب في تقديم الماء خفية بالطيارة

مضيفة طيران تكشف السر وراء تقديم الماء خفية على متن الطائرات

واقعه الهرم

مفاجأة في واقعة الهرم.. الأب ينفي اغتصا.ب ابنته جنى: أمها محترمة

400 عملية تجميل

امرأة كورية تنفق 300 مليون وون على 400 عملية تجميل خلال 15 عاما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

