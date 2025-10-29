أول مرة الناس تطلب تتصوّر معايا.. كريم فهمي: «حكايات بنات» كان وش السعد عليّ

تحدّث الفنان كريم فهمي عن ذكريات مشاركته في مسلسل حكايات بنات، مؤكدًا أن العمل كان بمثابة نقطة تحول كبيرة في مشواره الفني، وجلب له شهرة واسعة بين الجمهور، وذلك خلال تصريحات تلفزيونية حديثة.

وقال "فهمي": "مسلسل حكايات بنات كان وش السعد عليّ، وأول مرة الناس تطلب تتصور معايا بعد عرضه، كنت خارج مع زوجتي واتبسطت جدًا لما لقيت ناس كتير عايزة تتصور."

وأضاف: "الناس كانت بتقولي عاصم على اسم الشخصية اللي جسدتها في المسلسل، ودا كان إحساس جميل أوي إن الشخصية تعيش مع الناس بالشكل دا."

وأشار كريم فهمي إلى أن نجاح المسلسل فتح أمامه أبوابًا جديدة في الدراما، وساعده على تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة أحبته من خلال شخصية "عاصم".