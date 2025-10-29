وزارة الصناعة تطلق موقعاً إلكترونياً جديداً خاص بها لتعزيز التواصل مع المستثمرين

في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بتعريف مجتمع الصناعة بخدمات وأنشطة وزارة الصناعة وجهاتها التابعة، أطلقت الوزارة موقعاً إلكترونياً جديداً خاص بها لتعزيز التواصل مع المستثمرين والجمهور على الرابط التالي: https://www.mind.gov.eg/#/home.

ويضم الموقع أخبار الوزارة ، وأرشيف للقرارات الوزارية وتعريف مفصل بأنشطة وخدمات الوزارة والهيئات والجهات التابعة وسبل التواصل معها، وخرائط تفاعلية لمختلف المناطق الصناعية بالجمهورية وأحصائيات وتقاريرومؤشرات لدعم الانشطة الصناعية المختلفة.

ويأتي إطلاق هذا الموقع في إطار نهج الوزارة لمواكبة التطورات التكنولوجية التي بدأت بإطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية ثم تدشين تطبيق خدمة ودعم المستثمرين.