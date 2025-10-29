وزيرة التضامن ومحافظ جنوب سيناء يشيدان بتراث مصر من شرم الشيخ

​تفقدت الدكتورة مايا مرسي ، وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها اللواء الدكتور خالد مبارك ، محافظ جنوب سيناء، جناح معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية، الذي أقيم بقاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة شرم الشيخ على هامش فعاليات المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الإنكوساي 25".



​وحرصت الوزيرة على لقاء العارضين والعارضات المشاركين في المعرض؛ مشيدةً بجودة المنتجات المعروضة، ومؤكدةً أهمية حضور معرض "ديارنا" في هذه المحافل الدولية، وذلك لضمان تسويق المنتجات الحرفية اليدوية التي تتميز بجودة عالية وقيمة تراثية.



​وكانت الدكتورة مايا مرسي قد شاركت في افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الإنكوساي"، الذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقد شهد الافتتاح حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد فيتال دي ريجو، الرئيس الحالي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية "الانتوساي" ورئيس محكمة الحسابات الفيدرالية البرازيلية، والدكتورة مارجريت كراكر، الأمين العام لمنظمة "الانتوساي" ورئيس محكمة المراجعة بجمهورية النمسا الاتحادية، بالإضافة إلى مشاركة لفيف من الوزراء ورؤساء الأجهزة الرقابية من مختلف دول العالم.



​وخلال الجلسة الافتتاحية، تسلّمت مصر، ممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات، رسمياً رئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الانتوساي" لمدة ثلاث سنوات قادمة؛ إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من العمل الرقابي المشترك على المستوى الدولي.

