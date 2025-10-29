محافظ أسوان ينعى معلمة توفت أثناء أداء عملها بإحدى المدارس الخاصة

نعى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ببالغ الحزن والآسى ، وفاة السيدة إيمان عبد القادر صابر معلمة مادة اللغة الألمانية بأحد المدارس الخاصة ، والتى وافتها المنية صباح اليوم أثناء أداء رسالتها التربوية داخل المدرسة .

حيث أنها خلال بداية طابور الصباح سقطت مغشية عليها داخل ساحة المدرسة ، وتم على الفور إستدعاء سيارة الإسعاف لنقلها إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة ، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بهبوط حاد فى الدورة الدموية .

وقدم المحافظ خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة الكريمة ، ولإدارة المدرسة ، وزملائها وطلابها الذين فقدوا معلمة فاضلة كانت نموذجاً يحتذى به فى الإجتهاد والإلتزام والأخلاق الرفيعة .

وأكد محافظ أسوان أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية والتعليمية تشاطر أسرة التعليم هذا المصاب الجلل ، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته ، وأن يسكنها فسيح جناته ، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان .

فيما تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الجهود الميدانية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية فى إطار الموجة الـ 27 .

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة الحفاظ على أراضى الدولة والتصدى الحاسم لكافة أشكال التعدى ، وبمتابعة من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وتحت إشراف وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .

وشدد المحافظ إستمرار الحملات بشكل يومى بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية لتحقيق الإنضباط وإسترداد حق الدولة ، مع عدم التهاون فى مواجهة أى محاولات جديدة أو مستحدثة للتعدى على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة .

وفى هذا الصدد تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل من تنفيذ 11 حالة إزالة على مساحة 2465 م2 بنطاق قريتى الكلح غرب والحجز بحرى، وذلك بمشاركة نواب رئيس المدينة ورؤساء القرى والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة طه حسين بالإزالة الفورية لحالة تعدى على قطعة أرض زراعية تابعة لإحدى الجمعيات الزراعية بقرية العباسية بمساحة 350 م2 .