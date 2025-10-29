فارسين شاهين: السلطة الفلسطينية لها دور في توحيد الوطن والشعب والمؤسسات

قالت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابيكيان شاهين، إنّ السلطة الفلسطينية تتعاون مع كل الدول العربية والعالم بشكل عام، وهناك مؤتمر نيويورك الذي صدر عنه بيان وافقت عنه 142 دولة.

وأضافت خلال حوارها مع ولاء السلامين عبر قناة القاهرة الإخبارية: "بيان نيويورك ينص بوضوح على الخطوات التي يجب أن نسلكها لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض".

وتابعت: "السلطة الوطنية الفلسطينية هي الوحيدة التي لها الولاية القانونية والإدارية على كل الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة".

وأردفت: "إذا أردنا أن يكون هنالك سلام، وأن تكون وحدة جغرافية ووحدة شعب واحدة أن تكون السلطة الوطنية الفلسطينية منخرطة في أي شيء له علاقة بقطاع غزة والضفة الغربية، لذلك، نطالب بأن تكون السلطة الوطنية الجزء الأساسي في اللجنة الإدارية التي يتم الحديث عنها، وأن يكون قيادتها من أحد الوزراء في السلطة، لأن الحديث عن دمج الطرفين يرجع إلى الحكومة الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، وبالتالي، فإنه من الأجدى أن يكون الشخص الذي يقود هذا المسار من الحكومة الفلسطينية".