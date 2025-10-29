قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

سل سبيلي.. رواية ترحل في الزمان والمكان بحثًا عن الإنسان والهوية

ثقافة صدى البلد

أعلنت منصة “كتبنا” للنشر، عن صدور رواية جديدة بعنوان "سل سبيلي" للكاتب والصحفي إبراهيم سليم، وذلك ضمن الاستعدادات للدورة القادمة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، في عملٍ أدبي يقدّم مزيجًا من الفلسفة والتاريخ والإنسانية في آنٍ واحد.

تقدم الرواية رحلة فكرية وعاطفية عميقة، ترصد سعي الإنسان الدائم نحو الحب والوطن والهوية وسط الغربة والحنين، وتقدّم تأملات في الصداقة، الفقد، والقدرة على النهوض من الانكسار.

تبدأ الرواية على هيئة رسالة كتبها الراوي من غربته، في يوم الجمعة، غرة شهر رجب عام 435 هـ، بعد رحلة طويلة من الألم والبحث عن الذات. يعود بذاكرته إلى طفولته في قرطبة بالأندلس، ويخوض الراوي رحلة شاقة من قرطبة إلى طنجة ثم القاهرة، مرورًا بتلمسان وسوسة وطرابلس وسرت.

وفي القاهرة، يتعلّم تجارة العطور والبخور على يد رجل ضرير حكيم يصبح معلمه وصديقه. يتعرّف أيضًا على بناته الثلاث. ثم ينتقل الراوي إلى الإسكندرية حيث يبدأ تجارة جديدة بتشجيع من أستاذه، ليصف جمال المدينة وسحرها قبل أن تضربها المجاعة الكبرى، فتتحوّل من مدينة زاهرة إلى مدينة حزينة، ويجد في صبر الناس إلهامًا لمعنى الثبات والكرامة.

يُذكر أن الكاتب إبراهيم سليم من مواليد الإسكندرية، وهو صحفي وكاتب مصري كتب مئات المقالات والتحقيقات في عدد من الصحف المصرية والعربية.

