القومي لحقوق الإنسان عن انتخابات النواب: تحالفات مرنة بين الأحزاب السياسية

علق عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على ملف انتخابات مجلس النواب.



وقال عصام شيحة في حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامجه " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" هناك تحالفات مرنة بين الأحزاب السياسية ".

وتابع عصام شيحة :" هناك 12 حزب دخلوا في قائمة واحدة بانتخابات مجلس النواب".

وأكمل عصام شيحة :" على الأحزاب المتواجدة في القائمة الواحدة بانتخابات النواب حث المواطنين على أهمية المشاركة في الانتخابات ".



وتابع عصام شيحة :" من مميزات العمل السياسي في مصر هو دورية تنظيم الانتخابات البرلمانية في مواعدها وذلك بفضل قوة الدولة المصرية حتى في ظل توتر الأوضاع في الإقليم ".