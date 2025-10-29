القانون يلزم الناخب باختيار العدد المقرر من المرشحين بانتخابات النواب 2025

تجرى انتخابات مجلس النواب في الخارج يومى 7 و8 نوفمبر، وفى الداخل 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر وهو نفس اليوم الذى تستأنف الدعاية فيه الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى.

وأوضح قانون مجلس النواب المادة (22) أن الناخب ملزم باختيار عدد المرشحين المخصص لدائرته في النظام الفردي، أو اختيار قائمة واحدة فقط في نظام القوائم، لضمان صحة الصوت الانتخابي.

التزام الناخب باختيار العدد المقرر للدائرة

ووفقا للمادة 22 علي الناخب أن يبدي رأيه في الدوائر المخصصة للنظام الفردى باختيار عدد من المترشحين مساو لعدد المقاعد المقرر لكل دائرة، وفى الدوائر المخصصة النظام القوائم باختيار إحدي القوائم

ويجري التصويت علي القوائم في بطاقة مستقلة في ذات الوقت الذي يجري فيه التصويت علي النظام الفردى.