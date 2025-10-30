الأوقاف تفتتح 11 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل– بافتتاح (١١) مسجدًا غدًا الجمعة ٣١ من أكتوبر ٢٠٢٥م، حيث تم إنشاء وبناء مسجد واحد جديد، و إحلال وتجديد (٩) مساجد، وصيانة وتطوير مسجد واحد.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٥م حتى الآن، إلى (٢٧٢) مسجدًا من بينها (٢٠٣) مسجدا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و (٦٩) مسجدًا صيانة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م بلغ (١٣٧٦١) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٤ مليارًا و ٩ ملايين جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي: ففي محافظة كفر الشيخ:

تم إحلال وتجديد مسجد أبو يوسف بقرية المنشية الجديدة – مركز سيدي سالم؛ ومسجد الحاج عزت بقرية ١٨ الأبعادية – مركز الحامول غرب.

وفي محافظة المنيا:

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمة بقرية نزلة رمضان – مركز العدوة؛ ومسجد الرحمن بقرية السعدية – مركز بني مزار.

وفي محافظة الدقهلية:

تم إحلال وتجديد مسجد محمد فهمي المغازي بقرية المنيل بالستاموني - مركز بلقاس.



وفي محافظة الفيوم:

تم إحلال وتجديد مسجد المرجاوي بقرية أبو كساه – مركز أبشواي؛ ومسجد أبو بكر الصديق بعزبة عزيز – مركز سنورس.

وفي محافظة الأقصر:

تم إحلال وتجديد مسجد عمر بن الخطاب بنجع البني بقرية المنشأة – مدينة الأقصر.

تم صيانة وتطوير مسجد العتيق بقرية الفارسية – مركز إسنا.

وفي محافظة أسوان:

تم إنشاء وبناء مسجد رياض الصالحين بجوار عمارات الخور – مركز دراو.

وفي محافظة الإسماعيلية:

تم إحلال وتجديد مسجد علي بن أبي طالب بمحطة الصرف بقرية أبو خليفة – مركز القنطرة غرب.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.