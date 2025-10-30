موعد صلاة الجمعة بالتوقيت الشتوي.. في القاهرة والإسكندرية وأسوان وباقي المحافظات

موعد صلاة الجمعة، أصبح موعد صلاة الجمعة محل بحث الكثيرين عبر محرك البحث العالمي جوجل، وذلك مع بداية التوقيت الشتوي فى مصر اليوم.

موعد أذان الظهر بعد تطبيق التوقيت الشتوي

أما موعد أذان الظهر فسوف يتم تأخيره إلى الساعة 11 و39 دقيقة صباحاً.

موعد صلاة الجمعة غدا بالتوقيت الشتوي

موعد صلاة الجمعة في القاهرة بالتوقيت الشتوي

موعد صلاة الظهر: 11:39 صباحًا

موعد صلاة الظهر في الإسكندرية بالتوقيت الشتوي

موعد صلاة الظهر: 11:44 صباحًا

موعد صلاة الظهر في الإسماعيلية بالتوقيت الشتوي

موعد صلاة الظهر: 11:35 صباحًا

موعد صلاة الظهر في شرم الشيخ بالتوقيت الشتوي

موعد صلاة الظهر: 11:26 صباحًا

موعد صلاة الظهر في أسوان بالتوقيت الشتوي

موعد صلاة الظهر: 11:32 صباحًا مواقيت

مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي 2025

ويبحث العديد من المواطنين عن مواعيد الصلاة بـ التوقيت الشتوي، الذي من المقرر أن يبدأ آخر جمعة الموافق 31 اكتوبر، وستشهد مواقيت الصلاة تأخرًا بواقع 60 دقيقة، فى تمام الساعة 12 ليلاً لتصبح 11 ليلاً، ما جعل الكثير يبحث عن مواقيت الصلاة، لذا يقدم موقع صدى البلد مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي .



آخر موعد للعمل بالتوقيت الصيفي 2025

موعد انتهاء التوقيت الصيفي لعام 2025 اليوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر 2025، حيث ستتم إعادة عقارب الساعة 60 دقيقة للخلف، لتصبح الساعة الحادية عشرة مساءً بدلًا من الثانية عشرة.

مواقيت الصلاة بعد تطبيق التوقيت الشتوي

موعد أذان الفجر بعد تطبيق التوقيت الشتوي سوف يتم تغيير موعد أذان الفجر إلى الساعة 4 و41 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة.