قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: المتحف الكبير يضم بين جنباته كنوز الحضارة المصرية العريقة
من أرض مصر الطيبة.. الرئيس السيسي يرحب بقادة وزعماء العالم المشاركين في افتتاح المتحف المصري الكبير
بي بي سي: توت عنخ آمون يعود إلى الحياة اليوم في افتتاح المتحف الكبير
الرئيس السيسي: المتحف المصري الكبير يضيف إلى عالم الثقافة والفنون معلما جديدا
بشاير نوفمبر .. الأجواء خريفية لطيفة وأمطار خفيفة تنعش القاهرة| الطقس
غموض وألغاز ليس لها حل حتى اليوم| من توت عنخ آمون إلى أبو الهول .. صور
رامي إمام يرد على أزمات شمس الزناتي ويكشف تحضيرات البحث عن فضيحة
"بي بي سي" تكشف مفارقة بين هرم خوفو والمتحف المصري الكبير
راجي الإتربي: مشاركة يابانية غير مسبوقة في افتتاح المتحف المصري الكبير
استقرار مؤقت قبل العاصفة| الأرصاد تحذر من حالة ممطرة أقوي هذا الموعد
أحمد تركي: الإسلام لا يعادي العلم ولا الحضارة.. والحملة ضد الآثار تشويه للوعي
أسوشيتد برس عن افتتاح المتحف الكبير: الرئيس السيسي يقود نهضة مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم العالي يهنئ الجيزة لانضمامها إلى شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

تقدم الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، بالتهنئة للمهندس عادل سعيد، محافظ الجيزة، بمناسبة إعلان منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) انضمام المدينة إلى شبكتها العالمية للمدن الإبداعية لعام 2025، في مجال الأفلام.

وأكد الدكتور عاشور أن هذا الإنجاز الثقافي الدولي الكبير هو ثمرة للجهود الدبلوماسية المصرية النشطة، والدور الفاعل للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، والتي تُعد الجهة الوطنية المعنية بترشيح المدن المصرية للانضمام إلى شبكات اليونسكو المختلفة، وتقوم بتقييم الملفات المقدمة واختيار الأفضل منها لإرساله إلى المنظمة الدولية.

كما أشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن انضمام الجيزة إلى شبكة المدن الإبداعية يأتي متوافقًا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية الدولة الرامية إلى تعزيز الريادة الثقافية المصرية وتوطيد التعاون الدولي، حيث تسهم الشبكة في جعل الثقافة والإبداع محركًا للتنمية الحضرية المستدامة من خلال الابتكار، وتعزيز التماسك الاجتماعي، ودمج الثقافة بشكل منهجي في خطط التنمية على جميع المستويات، والاعتراف بالترابط بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية للتنمية المستدامة.

وأكد الوزير استمرار دعم الدولة المصرية للمدن الإبداعية، وتشجيع المزيد من المدن المصرية للانضمام إلى شبكات اليونسكو المختلفة، بما يعزز الدور الريادي لمصر في مجالات الثقافة والإبداع والتنمية المستدامة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير ورئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، أن اللجنة تعمل على تعزيز كافة أوجه التعاون مع منظمة اليونسكو، وتفعيل الشراكات الاستراتيجية التي تخدم القطاعات الإبداعية المتنوعة، بدءًا من الحرف اليدوية ووصولاً إلى الصناعة السينمائية.

وأضاف مساعد الوزير أن انضمام المدن إلى شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية، التي أطلقت عام 2004، يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي بين المدن التي جعلت من الإبداع عاملاً استراتيجيًا في تنميتها المستدامة، وتحفيز المبادرات التي تضع الإبداع في صلب التنمية الحضرية، لا سيما من خلال الشراكات التي تشمل القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، وتعزيز ابتكار وإنتاج وتوزيع ونشر الأنشطة والسلع والخدمات الثقافية، ودمج الثقافة والإبداع بشكل كامل في استراتيجيات وخطط التنمية المحلية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة هالة عبدالجواد، مساعد الأمين العام لشئون اليونسكو، أن انضمام الجيزة للشبكة يفتح الباب أمام مجموعة من المكاسب التنموية، حيث يتم تنفيذ أهداف الشبكة من خلال آليات عمل محددة تشمل: تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين المدن الأعضاء، وإطلاق المشاريع الرائدة والشراكات التي تجمع بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، بالإضافة إلى برامج التبادل المهني والفني، وإجراء الدراسات والتقييمات المستفادة من تجارب المدن الإبداعية، وسياسات وتدابير التنمية الحضرية المستدامة.

كما أشارت مساعد الأمين العام لشئون اليونسكو، إلى أن شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية، والتي تضم 350 مدينة في مجالات إبداعية متنوعة مثل العمارة، والحرف والفنون الشعبية، والتصميم، والسينما، وفن الطهي، والأدب، وفنون الإعلام، والموسيقى، تجسد نموذجًا حيًا لرؤية مؤتمر "موندياكولت 2025" الذي عُقد مؤخرًا، والذي أكد أن الثقافة لم تعد رفاهية، بل أصبحت محورًا أساسيًا وهدفًا قائمًا في أجندة التنمية العالمية، مما سيمنح عضوية الجيزة زخمًا إضافيًا ويدفع بها إلى الصدارة على الخريطة الثقافية.

وتجدر الإشارة إلى أن بذلك تعد الجيزة المدينة المصرية الثالثة على الشبكة العالمية لمدن الإبداع بعد أسوان التي انضمت عام ٢٠٠٥ والقاهرة التي انضمت عام ٢٠١٧ وكلاهما عن الحرف التقليدية.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شيكابالا

شيكابالا يفتح النار علي نجم الأهلي : اللي عملته مالوش لازمة

تريند صور الفراعنة

سلفي يُحرّم تريند صور الفراعنة.. وعالم أزهري: جائز وفتواه لا أصل لها في الشرع

ذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

أحمد حسن

أحمد حسن يعلن عن جنسية مدرب الزمالك الجديد

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. وترقب في الأسواق

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 1-11-2025 في مصر

الفاشر

بعد انتشار الفيديوهات.. ماذا يحدث في الفاشر السودانية؟

الخطيب

فوز قائمة الخطيب في انتخابات النادي الأهلي.. نتائج التصويت لكل مرشح

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

الأوقاف تنظم 676 مجلسا فقهيا عن أحكام الإجارة في الإسلام بالمحافظات

آخر آيتين من البقرة

من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة ليلا.. يفوز بـ5 نعم وتكفيه 4 شرور

دعاء الاستيقاظ لصلاة الفجر

دعاء الاستيقاظ لصلاة الفجر.. كلمات يسيرة تعينك على أداء الطاعات

بالصور

كيا الكهربائية تنسحب أمام تسلا موديل 3 وتتخلى عن المنافسة

كيا
كيا
كيا

حقيقة تخلي الصين عن دعم السيارات الكهربائية

الصين
الصين
الصين

عصائر الديتوكس تجهد الجسم وتقتل الكبد بصمت.. الحقيقة المرة وراء مشروب الصحة الزائف

عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت
عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت
عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت

افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها في قناع سحري عمره 3000 عام

افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها قناع سحري عمره 3000 عام
افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها قناع سحري عمره 3000 عام
افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها قناع سحري عمره 3000 عام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

المزيد